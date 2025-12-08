Empleados en 22 estados de EUA recibirán aumentos del salario mínimo en 2026

Algunos empleados en Estados Unidos recibirán aumentos salariales el próximo año, ya que nuevas regulaciones de salario mínimo más altas entrarán en vigor en 22 estados y 66 ciudades y condados del país. Este cambio representa un alivio potencial para los hogares de bajos ingresos que enfrentan una creciente crisis de asequibilidad.

Según un informe del Proyecto de Ley Nacional de Empleo ( NELP ), una organización de defensa de los trabajadores , un total de 68 jurisdicciones —incluyendo 19 estados y 49 ciudades y condados— aumentarán su salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026. Posteriormente, a lo largo del año, otros cuatro estados y 22 ciudades implementarán alzas adicionales en sus salarios base, brindando un mayor soporte económico a los empleados peor pagados.

La Ley de Normas Laborales Justas mantiene el salario mínimo federal en $7.25 por hora, nivel en el que se ha estancado desde 2009. Ante el constante aumento del costo de vida, numerosos estados y municipios han optado por incrementar sus propios salarios mínimos mediante una combinación de ajustes por inflación, medidas electorales y nueva legislación.

"Las políticas que aumentan el salario mínimo han sido un salvavidas para los trabajadores mal pagados que han sido los más afectados por una creciente crisis de asequibilidad", señala el informe de NELP.

Jurisdicciones que alcanzarán o superarán los $15 y $17 por hora

A partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores de 60 jurisdicciones ganarán un salario mínimo de al menos $15 por hora. De estas, el salario base alcanzará o superará los $17 por hora en tres estados y 40 localidades.

Estos incrementos pueden variar significativamente según el tipo o tamaño del empleador y la región. Por ejemplo, en Nueva Jersey, el salario mínimo para los trabajadores de cuidados a largo plazo aumentará a $18.92 por hora. La Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester aumentarán su salario base a $17 por hora.

En algunos casos, los ajustes se basan en el tamaño del empleador. Por ejemplo, los grandes empleadores de Hayward, California, deberán pagar un mínimo de $17.79 por hora, mientras que para los establecimientos pequeños la cifra será de $16.90. De manera similar, en Novato, California, el salario mínimo para empresas muy grandes (más de 100 trabajadores) ascenderá a $17.73 por hora; para empresas grandes (entre 26 y 99 empleados) será de $17.46; y para las pequeñas (25 trabajadores o menos) se fijará en $16.90.

Ajustes por costo de vida y la brecha con el estándar federal

Los ajustes del costo de vida (COLA), diseñados para que los salarios se mantengan a la par con la inflación, están impulsando los aumentos del salario mínimo en 13 estados y 44 ciudades y condados. El investigador de NELP, Tsedeye Gebreselassie, indicó a CBS News que, "ante la inacción federal, estos aumentos están indexados a la inflación, por lo que coinciden con el costo de vida". Varios de estos aumentos han sido impulsados por el movimiento nacional por mejores salarios conocido como Lucha por $15.

Sin embargo, numerosas localidades, muchas de ellas ubicadas en el sur de EE. UU., aún mantienen el salario mínimo en el estándar federal de $7.25. Gebreselassie señaló que "el contraste entre los estados y ciudades que suben los salarios cada año y los que se estancan en $7.25 es realmente alarmante". El experto concluyó que, si bien la falta de asequibilidad se debe a que los bienes son costosos, también significa que los salarios no son suficientes, y es necesario que los sueldos de los trabajadores aumenten.