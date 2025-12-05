USCIS reduce duración de permisos de trabajo en EUA: estas serán las personas más afectadas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un cambio clave en la duración de los permisos de trabajo para miles de extranjeros, reduciendo su vigencia máxima a 18 meses para varias categorías migratorias. La medida forma parte de una nueva política de control impulsada por la administración Trump.

Hasta ahora, muchos de estos permisos podían tener una duración de hasta cinco años , lo que daba mayor estabilidad laboral a solicitantes de asilo y beneficiarios de programas humanitarios. Con el nuevo ajuste, los migrantes deberán renovar su autorización de empleo con mayor frecuencia.

Según el USCIS, el objetivo es reforzar los procesos de verificación migratoria, detectar posibles casos de fraude e identificar con mayor rapidez a personas que representen riesgos para la seguridad nacional. El anuncio se da tras un reciente ataque en Washington que involucró a un solicitante de asilo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

A quiénes afecta la reducción del permiso de trabajo del USCIS

La disminución en la vigencia del permiso de trabajo impactará directamente a refugiados, personas que han recibido asilo, y extranjeros con solicitudes de protección pendientes. También incluye a quienes tengan trámites en curso de ajuste de estatus, cancelación de deportación y otros beneficios humanitarios.

Este cambio aplicará a las solicitudes nuevas y pendientes presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025. Es decir, incluso quienes ya estén esperando respuesta del USCIS bajo estas categorías podrían recibir un EAD con vigencia reducida.

Además, bajo la llamada One Big Beautiful Bill, el USCIS estableció que algunas categorías tendrán permisos aún más cortos, de solo 12 meses o hasta que termine su estatus migratorio, lo que ocurra primero. Entre ellas están los beneficiarios del TPS, del parole humanitario y ciertos cónyuges de empresarios extranjeros, por lo tanto, esta medida se aplica específicamente a los siguientes grupos:

Extranjeros admitidos como refugiados , quienes ya cuentan con estatus protegido en el país.

, quienes ya cuentan con estatus protegido en el país. Extranjeros a los que se les concedió asilo , incluyendo aquellos cuya solicitud ha sido aprobada recientemente.

, incluyendo aquellos cuya solicitud ha sido aprobada recientemente. Extranjeros con suspensión de deportación o remoción , que dependen de esta autorización para trabajar mientras se revisa su caso.

, que dependen de esta autorización para trabajar mientras se revisa su caso. Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción , cuyos permisos ahora requerirán renovaciones más frecuentes.

, cuyos permisos ahora requerirán renovaciones más frecuentes. Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) .

bajo la . Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o bajo programas como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica, quienes también deberán cumplir con el nuevo límite de validez.