inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

USCIS reduce duración de permisos de trabajo en EUA: estas serán las personas más afectadas

La reducción de los permisos de trabajo del USCIS afectará a solicitantes de asilo, TPS y beneficiarios humanitarios desde diciembre de 2025

USCIS reduce duración de permisos de trabajo
USCIS
Actualizado el 05 diciembre 2025 11:00hrs 2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un cambio clave en la duración de los permisos de trabajo para miles de extranjeros, reduciendo su vigencia máxima a 18 meses para varias categorías migratorias. La medida forma parte de una nueva política de control impulsada por la administración Trump.

Hasta ahora, muchos de estos permisos podían tener una duración de hasta cinco años , lo que daba mayor estabilidad laboral a solicitantes de asilo y beneficiarios de programas humanitarios. Con el nuevo ajuste, los migrantes deberán renovar su autorización de empleo con mayor frecuencia.

Según el USCIS, el objetivo es reforzar los procesos de verificación migratoria, detectar posibles casos de fraude e identificar con mayor rapidez a personas que representen riesgos para la seguridad nacional. El anuncio se da tras un reciente ataque en Washington que involucró a un solicitante de asilo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

A quiénes afecta la reducción del permiso de trabajo del USCIS

La disminución en la vigencia del permiso de trabajo impactará directamente a refugiados, personas que han recibido asilo, y extranjeros con solicitudes de protección pendientes. También incluye a quienes tengan trámites en curso de ajuste de estatus, cancelación de deportación y otros beneficios humanitarios.

Este cambio aplicará a las solicitudes nuevas y pendientes presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025. Es decir, incluso quienes ya estén esperando respuesta del USCIS bajo estas categorías podrían recibir un EAD con vigencia reducida.

Además, bajo la llamada One Big Beautiful Bill, el USCIS estableció que algunas categorías tendrán permisos aún más cortos, de solo 12 meses o hasta que termine su estatus migratorio, lo que ocurra primero. Entre ellas están los beneficiarios del TPS, del parole humanitario y ciertos cónyuges de empresarios extranjeros, por lo tanto, esta medida se aplica específicamente a los siguientes grupos:

  • Extranjeros admitidos como refugiados, quienes ya cuentan con estatus protegido en el país.
  • Extranjeros a los que se les concedió asilo, incluyendo aquellos cuya solicitud ha sido aprobada recientemente.
  • Extranjeros con suspensión de deportación o remoción, que dependen de esta autorización para trabajar mientras se revisa su caso.
  • Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción, cuyos permisos ahora requerirán renovaciones más frecuentes.
  • Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
  • Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o bajo programas como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica, quienes también deberán cumplir con el nuevo límite de validez.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Estados Unidos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino