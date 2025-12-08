Uno de cada tres migrantes arrestados por el ICE no tiene antecedentes criminales

Durante los primeros nueve meses de la administración Trump, ICE arrestó a aproximadamente 220,000 personas en todo Estados Unidos, según datos obtenidos por el Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, y difundidos por NBC News . De ese total, casi 75,000 personas no tenían antecedentes criminales, lo que equivale a uno de cada tres migrantes arrestados.

El dato contradice la narrativa de la administración de que las operaciones se enfocan en criminales peligrosos, como asesinos, violadores y miembros de pandillas, según Ariel Ruiz Soto, analista de políticas del Migration Policy Institute , quien señaló que los números “contradicen lo que la administración ha dicho sobre ir tras los peores de los peores”.

When your agency partners with ICE, you keep your community safer and get resources like:

• Free ICE 287(g) training

• Access to federal resources



➡️Visit our 287(g) web page to learn more. pic.twitter.com/xdHMUncuHM — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 6, 2025

Los datos muestran además que ICE sigue sin cumplir con los objetivos de arresto impuestos por la Casa Blanca, que presionó a los jefes de la agencia para capturar al menos 3,000 migrantes diarios . A pesar de esto, el promedio diario de arrestos se mantuvo en 824, más del doble de los registros bajo la administración Biden en 2024.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

ICE arresta principalmente a hombres y personas con nacionalidad mexicana

La mayoría de las personas arrestadas por ICE son hombres, representando cerca del 90% del total. Entre los detenidos, los nacionales mexicanos fueron los más numerosos, con aproximadamente 85,000 arrestos, seguidos por guatemaltecos y hondureños, con 31,000 y 24,000 respectivamente.

En cuanto a la edad, más del 60% de los arrestados tenía entre 25 y 45 años. George Carrillo, CEO del Hispanic Construction Council, indicó que las operaciones están generando un impacto significativo en las empresas y la economía local.

El dato también revela que 22,959 personas optaron por la “salida voluntaria”, dejando Estados Unidos por decisión propia, mientras que actualmente 65,000 migrantes permanecen en centros de detención de ICE, según la información publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.

Impacto y críticas sobre la política migratoria de TrumpLas operaciones de ICE y de la Patrulla Fronteriza en el interior del país, incluyendo ciudades como Chicago, Los Ángeles y Charlotte, continúan bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, no se conocen los detalles exactos de los arrestos internos de la Patrulla Fronteriza, lo que genera preocupación sobre la transparencia de las acciones.

Expertos destacan que la detención de personas sin antecedentes criminales contradice la promesa de priorizar la captura de los peores delincuentes. Además, las medidas han generado tensiones en empresas que dependen de trabajadores migrantes, incluyendo sectores de construcción y servicios.

A pesar de las críticas, la administración asegura que las operaciones buscan reforzar la “seguridad nacional y fronteriza”.