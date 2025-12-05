EUA planea ampliar veto migratorio a más de 30 países: lo que debes saber

El gobierno de Estados Unidos anunció planes para ampliar el veto migratorio a más de 30 países, según informó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem . La funcionaria indicó que el presidente evalúa qué naciones se añadirán a la lista, sin precisar un número exacto.

Actualmente, la administración Trump prohíbe la entrada de ciudadanos de 12 países y restringe la llegada de personas de otros siete , aplicando las medidas tanto a inmigrantes como a visitantes temporales, incluidos turistas, estudiantes y viajeros de negocios. Noem argumentó que los países que no pueden proporcionar información confiable sobre sus ciudadanos representan un riesgo de seguridad para Estados Unidos.

El anuncio se produce tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, perpetrado por un ciudadano afgano que ingresó al país en 2021 mediante un programa de reasentamiento. La administración sostiene que este hecho evidencia la necesidad de “revisar y fortalecer los controles migratorios”.

Situación actual de la prohibición de entrada a migrantes a EUA

La propuesta de expandir el veto migratorio ha generado rechazo por parte de grupos de defensa de inmigrantes y legisladores, quienes califican la medida como un “endurecimiento excesivo de las políticas migratorias”.

Cabe recordar que el martes la administración de Trump anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países considerados de “alto riesgo”, según informó el DHS, citando el caso del tiroteo que ocurrió la semana pasada en Washington DC y en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional, uno de ellos de forma mortal.

Previo a esto, la DHS indicó que Trump ordenó una revisión exhaustiva de casos de asilo aprobados durante la administración Biden y de tarjetas de residencia otorgadas a ciudadanos, reforzando la postura de que el país busca un control más estricto sobre quién puede ingresar legalmente.