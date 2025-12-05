inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

EUA planea ampliar veto migratorio a más de 30 países: lo que debes saber

La administración sostiene que es necesario “revisar” los controles migratorios luego del tiroteo en Washington DC y que fue perpetrado por un ciudadano afgano

USCIS reduce duración de permisos de trabajo
USCIS
Actualizado el 05 diciembre 2025 11:00hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

El gobierno de Estados Unidos anunció planes para ampliar el veto migratorio a más de 30 países, según informó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem . La funcionaria indicó que el presidente evalúa qué naciones se añadirán a la lista, sin precisar un número exacto.

Actualmente, la administración Trump prohíbe la entrada de ciudadanos de 12 países y restringe la llegada de personas de otros siete , aplicando las medidas tanto a inmigrantes como a visitantes temporales, incluidos turistas, estudiantes y viajeros de negocios. Noem argumentó que los países que no pueden proporcionar información confiable sobre sus ciudadanos representan un riesgo de seguridad para Estados Unidos.

https://x.com/bennyjohnson/status/1996772365728928060?s=46&t=ZLv99kevObYCI4A4ygWGwQ

El anuncio se produce tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, perpetrado por un ciudadano afgano que ingresó al país en 2021 mediante un programa de reasentamiento. La administración sostiene que este hecho evidencia la necesidad de “revisar y fortalecer los controles migratorios”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Situación actual de la prohibición de entrada a migrantes a EUA

La propuesta de expandir el veto migratorio ha generado rechazo por parte de grupos de defensa de inmigrantes y legisladores, quienes califican la medida como un “endurecimiento excesivo de las políticas migratorias”. 

Cabe recordar que el martes la administración de Trump anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países considerados de “alto riesgo”, según informó el DHS, citando el caso del tiroteo que ocurrió la semana pasada en Washington DC y en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional, uno de ellos de forma mortal.

Previo a esto, la DHS indicó que Trump ordenó una revisión exhaustiva de casos de asilo aprobados durante la administración Biden y de tarjetas de residencia otorgadas a ciudadanos, reforzando la postura de que el país busca un control más estricto sobre quién puede ingresar legalmente.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Migrantes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino