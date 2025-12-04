Dollar Tree defiende aumento de precios mientras los consumidores se frustran

El director ejecutivo de Dollar Tree, Michael Creedon, ha justificado el incremento en los precios de venta de los productos de la cadena, asegurando que gran parte del inventario aún se mantiene en un rango accesible para los compradores.

Los comentarios del máximo responsable sobre el ajuste discreto del precio base, que pasa de $1.25 a $1.50, se producen mientras los consumidores expresan críticas hacia las tácticas de etiquetado de la compañía.

El cambio de los precios 35 años después

Dollar Tree, fundada en 1986 bajo el nombre "Solo $1.00", mantuvo un precio base de $1 durante 35 años, adhiriéndose a su concepto de "tienda de dólar", incluso frente a la devaluación generada por la inflación. El gigante de los descuentos comenzó a experimentar con precios más altos, como artículos de $3 y $5, en 2019, antes de anunciar en 2021 una transición al nuevo precio base de $1.25 para sus productos estándar, citando el aumento de los costos operativos. La cadena expandió su oferta con artículos de hasta $7 el año pasado y elevó su límite de precio a $10 a principios de 2025.

Actualmente, la cadena está implementando ajustes adicionales, subiendo silenciosamente el costo de numerosos productos de $1.25 a $1.50 y, en algunos casos, a precios superiores. Este último movimiento ha provocado la insatisfacción de muchos compradores, quienes han manifestado sus quejas en plataformas sociales.

Un cliente señaló en Facebook a finales de noviembre: "Dollar Tree está cambiando lentamente sus precios de $1.25 a $1.50... Gran parte de la señalización ya ha cambiado", compartiendo evidencia fotográfica de artículos navideños de $1.50. Otros comentarios reflejan la molestia, con un comprador sugiriendo que "Deberían cambiar el nombre", mientras otro criticaba el rango de precios: "Y entre 5 y 10 dólares por algunas cosas... ¡de ninguna manera!".

Estrategia para impulsar el crecimiento y la rentabilidad

A pesar de las quejas de los compradores, el director ejecutivo de Dollar Tree, Michael Creedon, respaldó la estrategia de precios de la empresa durante su presentación de resultados del tercer trimestre del miércoles por la mañana.

Creedon destacó que aproximadamente el 85% de los artículos comercializados por Dollar Tree todavía tienen un precio de $2 o menos. Elogió la combinación de precios múltiples y el mayor costo por unidad de la compañía como "un motor potente de crecimiento y rentabilidad".

El ejecutivo argumentó que esta estrategia "expande nuestra propuesta de valor y relevancia para nuestros clientes, nos permite competir con mayor eficacia, ayuda a impulsar el apalancamiento de costos y prepara el negocio para el éxito a largo plazo".

El director ejecutivo también informó un sólido desempeño en categorías como decoración festiva y del hogar, consumibles y artículos de temporada, indicando un impacto positivo de la estrategia de comercialización y los cambios en el surtido de productos.

Mientras Dollar Tree ajusta sus precios, algunos compradores han destacado el valor de ciertos artículos, como una corona navideña de $5, percibida como una réplica de un artículo de Pottery Barn, pero $350 más económica. No todos los precios han aumentado; los seguidores de la cadena celebraron el reabastecimiento de decoraciones virales de pan de jengibre, incluyendo un artículo similar a uno de Williams Sonoma de $45, con un precio de $1.25.

