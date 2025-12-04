Una vacuna experimental busca frenar las muertes por fentanilo en EUA

La empresa biotecnológica ARMR Sciences con sede en Nueva York dio un paso clave en la lucha contra la crisis de opioides al iniciar los primeros ensayos en humanos de una vacuna contra el fentanilo, una de las drogas más letales en Estados Unidos. El proyecto, de acuerdo con Wired , pretende ofrecer una nueva forma de prevención, distinta a los tratamientos de emergencia tradicionales.

El desarrollo surge en un contexto alarmante. De acuerdo con datos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el fentanilo estuvo vinculado a cerca del 70 % de las muertes por sobredosis en 2023, consolidándose como el principal responsable de este problema de salud pública.

ARMR Sciences of New York is trialing a vaccine in the Netherlands to protect against fentanyl-related overdose and death. https://t.co/eOp2U0Lenc — WIRED (@WIRED) December 3, 2025

El director ejecutivo de la compañía ARMR Sciences, Collin Gage, explicó que la idea surgió al observar que los tratamientos actuales son en su mayoría reactivos, es decir, se aplican cuando la sobredosis ya ocurrió.

La vacuna, en cambio, busca actuar de forma preventiva , protegiendo a la persona incluso antes de una posible exposición al fentanilo.

Cómo funciona la vacuna contra el fentanilo y qué se espera de los ensayos clínicos

La vacuna contra el fentanilo está diseñada para impedir que la droga llegue al cerebro. El mecanismo consiste en estimular al cuerpo para que genere anticuerpos capaces de adherirse a las moléculas de fentanilo en la sangre, evitando su paso por la barrera hematoencefálica, lo que impediría tanto el efecto eufórico como la depresión respiratoria que provoca la muerte.

Para lograr esta respuesta inmunológica, los científicos unen una molécula similar al fentanilo con una proteína transportadora, lo que permite que el sistema inmune reconozca la sustancia como una amenaza. De esta manera, cuando el fentanilo real ingrese al organismo, será neutralizado rápidamente por los anticuerpos.

El medicamento se desarrolló inicialmente como una inyección, aunque no se descarta que en el futuro pueda evaluarse una versión oral. Los ensayos clínicos comenzarán a inicios de 2026 con 40 voluntarios sanos, en el Centro para la Investigación de Medicamentos Humanos de los Países Bajos, donde se evaluará su seguridad y capacidad para generar defensas.

De resultar exitosa, esta vacuna podría transformar la forma en que se previenen las sobredosis, al reducir la dependencia exclusiva de fármacos de emergencia como la naloxona, ofreciendo una protección de largo plazo para personas en alto riesgo de exposición.