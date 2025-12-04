Precios de viviendas caerán hasta 10% en 22 ciudades clave de EUA en 2026

El mercado inmobiliario estadounidense continúa siendo un desafío para la consolidación, caracterizado por viviendas cercanas a valores récord y tasas hipotecarias considerablemente superiores al 6%. Sin embargo, la dinámica podría experimentar un cambio en 2026.

Un nuevo análisis de Realtor.com proyecta una disminución en los precios de las propiedades en 22 de las 100 ciudades más grandes del país, acompañada de un leve descenso en las tasas hipotecarias.

Mercado inmobiliario más equilibrado

Según Jake Krimmel, economista senior de Realtor.com, se espera que el mercado se oriente hacia una dirección más "favorable al comprador" el próximo año, culminando en el "mercado inmobiliario más equilibrado" desde la pandemia. Esto implica que ni vendedores ni compradores tendrán una ventaja clara en los procesos de negociación.

Se prevé que las tasas hipotecarias disminuyan a un promedio de 6.3% en 2026, lo que representa una ligera reducción con respecto al promedio del 6.6% registrado en 2025. Krimmel añadió que esta reducción en los costos de endeudamiento, sumada a un robusto crecimiento salarial proyectado para el próximo año, debería motivar a más compradores a participar en el mercado.

"Creemos que 2026 será un año en el que el mercado se estabilizará", afirmó Krimmel. "Mostrará muchas señales de volver a la normalidad".

Este panorama impulsará las ventas de viviendas existentes, que, según el informe de Realtor.com, se proyectan aumentar menos del 2%, alcanzando los 4.13 millones de propiedades en 2026. Si bien representa sólo un ligero incremento respecto a las 4.07 millones de ventas estimadas para este año, marca un cambio significativo, ya que las transacciones se han mantenido relativamente estables a lo largo de 2025.

Por su parte, Zillow, otra plataforma inmobiliaria en línea, también anticipa una mayor accesibilidad para los compradores gracias al aumento del inventario y la reducción de las tasas hipotecarias.

La compañía proyecta que las ventas de viviendas existentes aumentarán cerca de 4.3 millones el próximo año, un 4.3% más que su total proyectado para 2025. Zillow estima que las tasas hipotecarias se mantendrán alrededor del 6%, cifra más elevada que en años recientes, pero moderada en comparación con los estándares históricos.

Las caídas de precios se concentran en el sureste y el oeste

La mayoría de las 22 ciudades donde se proyecta una disminución en los precios de la vivienda el próximo año se localizan en las regiones sureste y oeste de Estados Unidos. Por ejemplo, el informe señala que siete de las ocho principales ciudades de Florida podrían experimentar descensos, siendo Miami la única excepción prevista.

El área metropolitana de Cape Coral-Fort Lauderdale se perfila para registrar la mayor caída de precios a nivel nacional el próximo año, con una disminución del 10.2% en los valores de las viviendas, según el análisis. Le sigue la región de North Port-Sarasota-Bradenton, también en Florida, con una caída proyectada del 8.9%.

Krimmel explicó que las ciudades con caídas de precios previstas son aquellas donde el inventario se ha expandido, ofreciendo así más opciones a los compradores. Algunas de estas áreas metropolitanas también podrían estar experimentando una menor demanda en comparación con el fervor inmobiliario de la era de la COVID, impulsado por las bajas tasas hipotecarias y el auge del teletrabajo.

"Estos lugares, entre otros, experimentaron un gran frenesí durante la pandemia, por lo que parte de lo que proyectamos es que la demanda seguirá volviendo a la normalidad", comentó Krimmel a CBS News .

Se espera que los precios se incrementen en las otras 78 ciudades más grandes de Estados Unidos, pero estos aumentos probablemente serán moderados, con un alza de precios media del 4% en dichas ubicaciones. Para elaborar sus proyecciones, Realtor.com examinó el inventario, las nuevas construcciones, el crecimiento de precios, el crecimiento salarial, el empleo y el desempleo en las 100 ciudades analizadas.

