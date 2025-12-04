inklusion.png Sitio accesible
El premio mayor de Powerball aumenta a $820 millones: ¿cuándo es el próximo sorteo?

El bote de Powerball escaló a $820 millones tras un sorteo sin ganador. El próximo sorteo será la noche del sábado y millones de boletos volverán a jugarse

El sorteo Powerball alcanza los $820 millones
Escrito por: Jackelin Diaz

El premio mayor de Powerball alcanzó los $820 millones luego de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo más reciente. Este aumento reactiva el interés de millones de jugadores en todo Estados Unidos y convierte al juego en el centro de atención del fin de semana.

El crecimiento constante del jackpot de Powerball es el resultado de varios sorteos consecutivos sin ganador. Cada vez que no hay un boleto con todos los números correctos, el monto se acumula y atrae a más participantes en el siguiente sorteo.

Además del enorme premio, la lotería Powerball destaca por la magnitud de su alcance nacional y la variedad de premios secundarios. Aunque las probabilidades de llevarse el premio mayor son reducidas, miles de personas ganan premios menores en cada sorteo.

Cuándo es el próximo sorteo de Powerball y cómo se juega

El próximo sorteo de Powerball se realizará el sábado 6 de diciembre a las 10:59 p. m. hora del Este (ET). Los sorteos de Powerball se celebran de forma regular los lunes, miércoles y sábados, con transmisión en vivo a nivel nacional.

Para participar en Powerball, los jugadores deben comprar un boleto de 2 dólares y elegir cinco números más un número adicional llamado Powerball. El juego está disponible en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EUA.

La probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de aproximadamente 1 entre 292.2 millones, una de las más bajas entre los juegos de lotería. Sin embargo, existen múltiples categorías de premios que permiten obtener ganancias con menos aciertos.

Si el jackpot de Powerball no tiene ganador en este sorteo, el monto seguirá aumentando para la próxima fecha. Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en los canales oficiales y conservar el boleto hasta confirmar cualquier premio.

