Tablet 2 en 1 de Walmart tiene 59% de descuento por la temporada navideña en EUA
El precio original de la tablet en Walmart es de 200 dólares pero con el descuento se ubica en un accesible precio de 83 dólares e incluye forro con teclado.
Justo a tiempo para el inicio de la temporada de compras navideñas, Walmart ha lanzado una destacada promoción en un dispositivo tecnológico fundamental. La minorista ofrece una tableta portátil Android 2 en 1, que incluye teclado, por solo $83. Este precio representa un ahorro del 59% respecto a su precio de lista original de $200.
Ya sea para consultar las últimas estadísticas deportivas, interactuar en foros temáticos o simplemente buscar un método para ver partidos en streaming, esta oferta se presenta como una opción atractiva. Además de su utilidad diaria, el dispositivo se establece como un regalo ideal para las festividades.
Rendimiento mejorado y versatilidad de funciones
Este dispositivo opera con el más reciente sistema operativo Android 14, certificado por GMS para una amplia compatibilidad de aplicaciones, garantizando un rendimiento fluido. Está equipado con un procesador Allwinner A523 Octa-core de 1.8 GHz mejorado, diseñado con una arquitectura A55 de 8 núcleos que permite una multitarea y ejecución de juegos eficientes.
En términos de memoria y almacenamiento, la tablet ofrece 8 GB de RAM (4 GB físicos + 4 GB de expansión) y 64 GB de ROM, con la capacidad de expandirse hasta 1 TB mediante una tarjeta de memoria externa. La conectividad ha sido optimizada con soporte para Wi-Fi de doble banda (5G+2.4G) y Wi-Fi 6 para conexiones inalámbricas rápidas, junto con Bluetooth 5.0 para el emparejamiento de periféricos.
La batería es otro punto fuerte, con una capacidad de 7000 mAh que proporciona hasta 12 horas de uso, e incorpora un puerto USB-C de carga rápida para una productividad sostenida. A nivel multimedia, presenta una pantalla IPS de 10.1 pulgadas con resolución de 1280×800, soporte Widevine L1 para streaming en alta resolución, y altavoces duales.
Además, cuenta con cámaras duales (13 MP trasera y 5 MP frontal) y funcionalidad de desbloqueo facial. Su característica principal es su funcionalidad versátil: incluye una funda con teclado que la convierte en una tablet 2 en 1 para diferentes modos de uso.
Acogida Favorable y Relación Calidad-Precio
Los compradores han expresado su satisfacción con este dispositivo, considerándolo una tecnología versátil que combina una pantalla táctil intuitiva con un teclado desmontable y un rendimiento potente, todo a un precio notablemente asequible. El funcionamiento bajo el sistema Android 14 facilita el acceso a aplicaciones esenciales para el trabajo, la educación y el ocio a través de Google Play Store (como Facebook, YouTube y TikTok).
El dispositivo portátil está diseñado para el uso diario con características robustas y también facilita una conectividad fluida a través de tecnología Bluetooth avanzada.
Dado que esta tablet se transforma en laptop, incluye accesorios útiles como un teclado Bluetooth y un ratón inalámbrico, que se conectan con facilidad para tareas de productividad. También se añade un lápiz óptico optimizado para tareas de diseño detalladas y una funda para su protección.
La versatilidad del equipo explica por qué este combo de laptop y tableta es un éxito de ventas en Walmart, respaldado por una calificación promedio de 4.4 de cinco estrellas en reseñas. Cerca de mil compradores le han otorgado una calificación perfecta.
