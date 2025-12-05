Robot Optimus de Tesla logra récord al aprender a correr como los humanos

Optimus, el robot humanoide desarrollado por la compañía Tesla de Elon Musk, ha marcado un nuevo avance significativo al ser capturado corriendo en un laboratorio de pruebas, según un video difundido recientemente en la red social X.

Este hito, que muestra al robot moviéndose con una marcha coordinada y fluida, establece un récord de desempeño para el proyecto y consolida la apuesta de la compañía por la innovación en la robótica humanoide.

El video, titulado “Just a new PR in the lab” (solo un nuevo récord personal en el laboratorio), exhibe a Optimus corriendo en un entorno controlado, lo que subraya mejoras notables en su equilibrio, coordinación y control del movimiento.

Características de Optimus

El robot tiene una altura de 1.80 metros y pesa 72.5 kilogramos. Cuenta con más de 40 grados de libertad, incluyendo manos con 11 grados de destreza diseñadas para una interacción similar a la humana. Su batería de 2.3 kWh le confiere una autonomía operativa de casi una jornada completa, con un consumo energético eficiente que fluctúa entre 100 W en reposo y 500 W al caminar.

Un video comparativo que rastrea la evolución del proyecto entre mayo de 2023 y diciembre de 2025 ilustra el progreso de Optimus: desde sus primeros pasos lentos hasta la reciente demostración de carrera. En los últimos meses, el robot ha pasado de efectuar tareas sencillas, como caminar y manipular objetos, a ejecutar movimientos complejos, incluyendo maniobras de artes marciales junto a profesionales. A mediados de 2025, Optimus ya podía levantar objetos pequeños y realizar operaciones básicas de ensamblaje, y para octubre, ya demostraba una coordinación corporal avanzada, superando la ejecución de movimientos aislados.

Visión a largo plazo: Producción masiva y precio

Tesla mantiene su expectativa de iniciar la producción masiva de Optimus en el futuro cercano. Elon Musk ha estimado que, una vez alcanzada la escala industrial, el precio de venta del robot podría oscilar entre USD 20,000 y USD 30,000. Adicionalmente, Musk ha proyectado el despliegue de 5,000 unidades de Optimus para finales de 2025, alineado con su visión de una tecnología con capacidad de replicarse a sí misma.

Esta ambición contempla escenarios en los que los robots no solo se encargarían de tareas tradicionalmente humanas en las fábricas, sino que también participarían activamente en la construcción de otros robots.

El desarrollo de Optimus se enmarca en una tendencia creciente dentro de la industria automotriz, la cual busca redefinir su futuro a través de la robótica avanzada. Los fabricantes de vehículos eléctricos y robots humanoides comparten tecnologías fundamentales como chips de inteligencia artificial, baterías, sensores y sistemas de navegación autónoma.