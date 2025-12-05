Ola de Frío Ártico: ¿Cuánto durarán las temperaturas extremas en Estados Unidos?

Una intensa ola de frío ártico en Estados Unidos se mantendrá activa durante varios días debido al desplazamiento del vórtice polar, que actualmente se posiciona cerca de la bahía de Hudson, en Canadá. Este fenómeno continuará enviando ráfagas de frío extremo hacia amplias zonas del centro y este del país al menos hasta mediados del mes, de acuerdo con el pronóstico de ABC Weather.

Los meteorólogos advierten que no se tratará de un solo evento aislado, sino de varias oleadas consecutivas de frío polar. Cada una podría provocar nevadas ligeras, tormentas breves y fuertes descensos de temperatura , especialmente en regiones donde el invierno aún no había mostrado su mayor intensidad.

Estados como Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Iowa y Nebraska enfrentarán temperaturas bajo cero .

Chicago se perfila como una de las ciudades más afectadas del medio oeste, con sensaciones térmicas extremas por el viento, mientras que en Nueva York se esperan descensos bruscos de temperatura y posibles nevadas intermitentes. En contraste, Los Ángeles no verá frío extremo, pero sí un marcado descenso térmico nocturno y condiciones más frías de lo habitual para el sur de California.

¿Cuántas rondas de frío se esperan y por qué se repiten?

El meteorólogo de AccuWeather, Paul Pastelok, explicó que estos episodios de frío extremo responden a un desplazamiento del vórtice polar, lo que permite que masas de frío ártico se desplacen directamente hacia Estados Unidos. Según sus proyecciones, esta semana ocurrirá la primera de tres rondas de frío ártico.

Una segunda oleada de frío se prevé para la próxima semana, mientras que una tercera irrupción polar podría presentarse durante la semana siguiente. Esto significa que el impacto del frío no será breve, sino que se extenderá de manera intermitente durante gran parte de diciembre.

Además del descenso térmico, estas ráfagas de frío ártico podrían alimentar tormentas invernales con acumulaciones de nieve irregulares, especialmente en el medio oeste y el noreste. En varias zonas ya se recomienda el uso de ropa de pleno invierno, mientras que centros de esquí activaron de forma anticipada sus sistemas de producción de nieve artificial.