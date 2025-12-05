Una fuerza del espacio pudo haber causado la caída de un avión comercial en Estados Unidos

Un avión comercial que volaba de Cancún a Newark, Nueva Jersey, sufrió una repentina pérdida de altitud en pleno vuelo que dejó a cerca de 20 pasajeros con heridas de consideración. El incidente ocurrió el 30 de octubre y obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Durante semanas, las autoridades atribuyeron el evento a una posible falla técnica vinculada a la radiación solar intensa. Sin embargo, nuevos análisis de especialistas en física espacial apuntan a una causa aún más inusual: la posible interferencia de rayos cósmicos procedentes de una supernova lejana.

Struck by a cosmic ray: Galactic particles may have forced a passenger jet to make an emergency landing https://t.co/xgAI8IYlPL — SPACE.com (@SPACEdotcom) December 3, 2025

El avión, un Airbus A320 con más de dos décadas de servicio, perdió miles de pies de altura de forma súbita, provocando escenas de pánico a bordo. Pasajeros resultaron con lesiones de gravedad, algunos con heridas en la cabeza producto del violento descenso.

¿Cómo los rayos cósmicos podrían afectar a un avión?

Los rayos cósmicos son partículas de altísima energía que se originan cuando estrellas masivas explotan al final de su vida. Estas partículas viajan por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz y, al llegar a la Tierra, pueden impactar sistemas electrónicos sensibles.

Clive Dyer, experto en radiación espacial de la Universidad de Surrey, explicó para Space.com que este tipo de partículas puede alterar el funcionamiento de los equipos de navegación. “Pueden provocar un simple cambio de información digital o incluso inducir corrientes eléctricas que dañen los dispositivos”, señaló el especialista al portal especializado.

Aunque Airbus atribuyó inicialmente el incidente a radiación solar intensa, Dyer, quien ha estudiado los efectos de la radiación solar en la electrónica de las aeronaves durante décadas, aseguró que los niveles provenientes del Sol ese día no eran suficientemente altos como para explicar la falla. Por ello, sostiene que el evento es más consistente con el impacto de partículas originadas por una supernova distante.