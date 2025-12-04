La NASA usa el Valle de la Muerte en California para desarrollar tecnología de drones en Marte

Tras su llegada a Marte a principios de 2021 junto al rover Perseverance, el helicóptero Ingenuity de la NASA superó con creces las expectativas, realizando un total de 72 vuelos controlados sobre la superficie marciana, de acuerdo con lo reseñado por Digital Trends . Sin embargo, a inicios de 2024, tres años después de haber marcado un hito histórico como la primera aeronave en lograr un vuelo propulsado y controlado en otro planeta, Ingenuity sufrió daños en una de sus palas del rotor, impidiendo futuros vuelos.

A pesar del final de su operación, el éxito de la aeronave —la cual mapeó zonas de la superficie marciana y brindó apoyo al Perseverance— ha servido de inspiración para los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA . Actualmente, el equipo trabaja en modelos de próxima generación destinados a futuras misiones en Marte y potencialmente más allá.

Fase de prueba

Para la fase de prueba del software y hardware de estos nuevos helicópteros, es fundamental buscar ubicaciones que simulen las condiciones de Marte (excluyendo, por supuesto, la atmósfera extremadamente tenue del planeta rojo). Esta necesidad llevó recientemente a un equipo del JPL al Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, un entorno árido y polvoriento que presenta ciertas semejanzas con el cuarto planeta desde el Sol. Allí, los ingenieros pusieron a prueba un nuevo software pilotando un dron sobre las dunas de arena de Mars Hill y Mesquite Flats.

Roland Brockers, investigador del JPL y piloto de drones, explicó el enfoque: “Ingenuity fue diseñado para volar sobre terrenos con buena textura, estimando su movimiento a partir de características visuales del suelo. Sin embargo, en algunas zonas más uniformes, esta tarea se dificulta. Queremos que los vehículos futuros sean más versátiles y no tengan que preocuparse por sobrevolar áreas complejas como estas dunas de arena”.

La campaña de pruebas en campo ya ha impulsado el desarrollo del dron. El equipo ha logrado identificar cómo diferentes filtros de cámara mejoran la capacidad del aparato para rastrear el suelo y cómo nuevos algoritmos pueden guiarlo para aterrizar de forma segura en terrenos difíciles, como el de Mars Hill.

“Las pruebas de campo ofrecen una perspectiva mucho más completa que la simple observación de modelos informáticos e imágenes satelitales limitadas”, comentó Nathan Williams, geólogo del equipo del JPL que previamente colaboró en la operación de Ingenuity.

“Las características de interés científico no siempre están en los lugares más favorables, por lo que buscamos estar preparados para explorar terrenos incluso más desafiantes que los investigados por Ingenuity”, agregó Williams.

Valle de la Muerte en California, un lugar de pruebas

Esta no es la primera vez que un equipo de la NASA utiliza el Valle de la Muerte para probar equipos espaciales. Los ingenieros de la agencia han recurrido a esta área desde la década de 1970, durante la preparación para los primeros aterrizajes en Marte con las naves Viking.

Más recientemente, el lugar se utilizó para poner a prueba el sistema de aterrizaje de precisión del rover Perseverance, mediante el vuelo de un componente en un helicóptero tripulado. La llegada de este rover a Marte fue capturada en un video que documentó los detalles de sus momentos finales antes de tocar la superficie.

