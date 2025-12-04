Jugó la lotería durante años con su esposo y, tras su muerte, llegó el premio que esperaban en EUA

Durante años, Marjory Rittman, residente de West Des Moines, Iowa, mantuvo una rutina especial con su esposo Dale. Cada sábado por la noche compartían el mismo ritual de jugar boletos de raspa juntos, convencidos de que algún día llegaría el premio grande. Tras el fallecimiento de él en marzo, ella decidió continuar con la tradición sin imaginar que, meses después, la fortuna tocaría a su puerta.

Ocho meses después de su pérdida, Marjory compró un boleto del juego Mega Crossword de la Lotería de Iowa en medio de un sábado marcado por la nieve, informó la revista People . Al revisar con calma las palabras del boleto, descubrió que había obtenido el premio mayor de 100,000 dólares , una suma que jamás había ganado en su vida.

Iowa Lottery Marjory Rittman, residente de West Des Moines, Iowa, fue la ganadora del boleto con el premio de los 100,000 dólares

La ganadora relató que el momento fue tan impactante que necesitó varios minutos para asimilarlo. Más tarde, al acudir a las oficinas de la Lotería de Iowa, describió la experiencia como irreal y profundamente emotiva al sentir que ese premio estaba ligado a la memoria de su esposo y a la rutina que compartieron durante tantos años.

Cómo fue el premio y qué hará con el dinero

El boleto ganador corresponde al juego 100,000 Mega Crossword, un sorteo con un costo de 10 dólares por boleto de participación. La plataforma ofrece decenas de premios mayores y miles de premios secundarios con probabilidades generales de ganar de aproximadamente una entre 3.29, de acuerdo con datos oficiales.

Los participantes deben formar palabras a partir de un conjunto de letras impresas en el boleto. Mientras más palabras se completan, mayor es el premio que se obtiene. En el caso de Marjory Rittman, logró completar el patrón necesario para acceder al premio máximo disponible.

La ganadora informó que planea destinar la mayor parte del dinero a su fondo de retiro con el objetivo de asegurar estabilidad financiera a largo plazo. No obstante, también se permitirá algunos gustos personales, como renovar los muebles de su hogar, una decisión que había postergado durante años.