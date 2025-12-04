Chicago enfrenta un pronóstico de clima histórico que no se veía tan temprano en décadas

La ciudad de Chicago se encamina a experimentar un descenso de temperaturas poco común para inicios de diciembre, un fenómeno que, según registros meteorológicos, no se presentaba con esta intensidad desde hace más de tres décadas, de acuerdo con un reporte de NBC News.

Aunque el frío es habitual en invierno, su llegada tan temprana resulta inusual para esta etapa de la temporada.

Los pronósticos indican que durante la noche del jueves los termómetros volverán a caer a niveles de un solo dígito , con zonas del norte y oeste del área metropolitana incluso por debajo de cero.

A esto se sumarán fuertes ráfagas de viento, lo que incrementará de forma significativa la sensación térmica.

Las áreas cercanas al lago Míchigan podrían experimentar un impacto ligeramente menor debido a la temperatura del agua, que aún se mantiene alrededor de los 4 grados centígrados, lo que ayuda a moderar el aire en la franja costera de la ciudad.

Un fenómeno poco frecuente en décadas

Los registros históricos confirman que este tipo de frío tan temprano es excepcional. En los más de 150 años de datos meteorológicos de la ciudad, solo en contadas ocasiones se han observado temperaturas de 5 grados o menos antes del 5 de diciembre.

El récord absoluto para un 4 de diciembre se remonta a 1893, cuando se alcanzaron 0 grados. Sin embargo, la última vez que Chicago registró cifras similares tan temprano fue en 1991, lo que destaca aún más lo extraordinario del evento actual.

Durante las últimas tres décadas, los descensos comparables han sido escasos y se concentraron principalmente en los primeros días de diciembre entre 2005 y 2008.

Este nuevo frente frío se perfila como uno de los episodios más severos en su tipo para esta época del año, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar alertas por exposición al frío, riesgo de congelación y posibles afectaciones al transporte.

Las recientes nevadas son provocadas por un vórtice polar que barre gran parte de Estados Unidos, lo que ha dejado varias ciudades y comunidades con temperaturas extremas.