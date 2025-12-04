Día Nacional de las Galletas en EUA: dónde encontrar descuentos

El 4 de diciembre marca la celebración del Día Nacional de las Galletas, lo que lo convierte en el instante perfecto para deleitarse con el dulce horneado más querido de Estados Unidos. Para conmemorar esta sabrosa fecha, numerosas cadenas a nivel nacional como Insomnia, Great American Cookies y Pepperidge Farm y más se unen a la festividad ofreciendo promociones especiales y obsequios.

A continuación, te presentamos una selección de las ofertas del New York Post y que son las más atractivas disponibles para disfrutar este Día Nacional de las Galletas:

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pepperidge Farm

Para esta celebración del Día Nacional de las Galletas, Pepperidge Farm presenta el Holiday Cookie Courier, una versión moderna y especial del envío de galletas para sorprender a otros con deliciosos bocadillos. Este 4 de diciembre, los interesados pueden ingresar a PepperidgeFarmHoliday.com para participar y mandar un envío de galletas gratuito. El amigo o familiar elegido recibirá un paquete festivo que incluye bolsas de las galletas Pepperidge Farm Chessmen y las Chocolate Milano Mint, además de una dedicatoria personalizada. Pepperidge Farm desea que los afortunados destinatarios publiquen este momento y mencionen a @PepperidgeFarm en sus plataformas de redes sociales.

Panera

Justo en medio de la temporada navideña se celebra el Día Nacional de las Galletas, y Panera ha preparado una oferta especial para impulsar el intercambio de estos manjares típicos de la época. Por un periodo limitado, los usuarios del programa MyPanera pueden aprovechar una recompensa de galletas "2x1" (Buy One Get One) válida en cualquier punto de venta: obtienen una galleta para sí mismos y otra para regalar. La oferta permite elegir entre las opciones de Chippers, Galletas de Caramelo, Avena con Frutos Rojos y las Galletas Mitten, que son ideales para esta festividad.

Nestlé Toll House

Para celebrar de una forma única el Día Nacional de las Galletas, Nestlé Toll House tiene una sorpresa: la entrega gratuita de sus Tacos de Galleta este 4 de diciembre. Esta oferta es válida hasta que se terminen las existencias, por lo que es necesario actuar con rapidez. Los fanáticos podrán ingresar al sitio web para asegurar su kit sin costo en una hora en especifica. Cada kit de Cookie Tacos viene equipado con todo lo necesario: un rollo de masa de galleta con chispas de chocolate Nestlé Toll House, una porción de chips de chocolate semidulce, una base para montar los tacos y, como beneficio adicional, una tarjeta de regalo de $25 para adquirir ingredientes extra o coberturas.

Milk Bar

Milk Bar conmemora el Día Nacional de las Galletas el 4 de diciembre regalando su galleta de edición especial: la McCormick x Milk Bar de ponche de huevo con toffee inglés. Esta promoción aplica a ubicaciones específicas de Milk Bar en Nueva York. Solamente los primeros 100 clientes de los establecimientos Flagship y West Village en la ciudad de Nueva York podrán obtener una de estas galletas limitadas sin costo, bajo la condición de hasta agotar existencias.

Jimmy John's

Coincidiendo con el Día Nacional de las Galletas, una nueva incorporación ha llegado a la colección de dulces de Jimmy John's. Se trata de la Galleta Mágica Navideña, una galleta tierna de azúcar y mantequilla. Sus ingredientes incluyen M&M's de chocolate con leche rojos y verdes, y está decorada con una vibrante capa de chispas de invierno. Para obtener una Galleta Mágica Navideña sin costo el 4 de diciembre, los invitados solo necesitan hacer una compra igual o superior a $5, válida únicamente al ordenar por el móvil o la aplicación.

Insomnia Rewards

Insomnia se une a la celebración del Día Nacional de las Galletas lanzando una nueva galleta de edición limitada. Además, ofrece a los miembros de su programa de recompensas la emocionante posibilidad de ganar galletas gratis durante todo un año. Los primeros 100 miembros de Insomnia Rewards que visiten su sucursal favorita recibirán sin costo la galleta Snowball Classic de edición limitada, que es una galleta de azúcar rellena de crema de mantequilla, espolvoreada con azúcar en polvo y brillantina comestible.

La oportunidad de ganar el gran premio está ligada a un afortunado: una persona en las tiendas participantes recibirá su galleta Snowball rellena de crema de mantequilla morada, lo que le otorgará el premio mayor de un año de galletas gratuitas. Quienes encuentren la galleta Snowball morada deben fotografiarla junto a su recibo, escanear el código QR disponible en la tienda para cargar la imagen y completar el formulario de participación. La fecha límite para enviar las postulaciones es el 6 de diciembre a las 3:00 a. m. (hora del Pacífico), y los ganadores serán notificados dentro de los siete días hábiles siguientes.

Great American Cookies

Great American Cookies festejará el Día Nacional de las Galletas regalando una de sus galletas clásicas, ya sea de chispas de chocolate o de azúcar, a los miembros de su programa de lealtad el 4 de diciembre. El canje debe realizarse en persona en la tienda y a través de la aplicación de Great American Cookies. Además de la promoción, la marca está estrenando un pastel de galletas de azúcar blanca con un diseño invernal, perfecto para la temporada de fiestas.

Dairy Queen

En su celebración, DQ ha lanzado una doble promoción. Primero, los miembros de su programa de recompensas podrán aprovechar $3 de descuento en cualquier Blizzard de tamaño pequeño hasta la fecha límite del 7 de diciembre. Segundo, los clientes tienen la oportunidad de recibir una mini Blizzard de galleta de azúcar glaseada de cortesía al comprar uno de los combos exclusivos de Stackburger o una canasta de seis tiras de pollo.

Crumbl

Crumbl, la aclamada marca de galletas, ha decidido celebrar el Día Nacional de las Galletas con la temática "6-7", un concepto que, para ellos, se traduce en postres de cortesía. El 4 de diciembre, si los clientes compran una caja de seis galletas en la tienda, automáticamente obtendrán un séptimo postre gratis. La promoción es válida para cualquier postre disponible. La marca también ha preparado una cantidad limitada de pegatinas con los números 6 o 7, que serán entregadas a los primeros 100 visitantes en cada local de Crumbl.

Chip City Cookies

Para el Día Nacional de las Galletas, Chip City Cookies está obsequiando una galleta Chewie de cortesía, la versión delgada y característica de la marca. Para acceder a este regalo, los clientes solo deben realizar un pedido mediante la aplicación este 4 de diciembre. Hay varios sabores disponibles para las galletas Chewie, incluyendo avena, s'mores, confeti, triple chocolate y chispas de chocolate.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.