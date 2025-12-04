inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Las imágenes inéditas de la isla privada en el Caribe donde Jeffrey Epstein cometió sus crímenes sexuales

Los legisladores demócratas consideran que este contenido ofrece una nueva dimensión del ambiente que se vivía dentro de la propiedad del difunto agresor sexual

Difunden fotos inéditas de la isla de Jeffrey Epstein
House Oversight Committee
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundió este miércoles una serie de fotografías y videos inéditos del interior de la isla privada de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes del Caribe. El material, que hasta ahora permanecía bajo custodia oficial, muestra espacios jamás documentados públicamente del complejo donde el financista cometió múltiples delitos sexuales.

Entre las imágenes figuran habitaciones con elementos perturbadores, como una silla similar a la de un consultorio dental rodeada de máscaras humanas, además de pizarras con palabras como poder, engaño y música . Para legisladores demócratas, este contenido ofrece una nueva dimensión del ambiente que se vivía dentro de la propiedad del difunto agresor sexual.

La publicación ocurre el mismo día en que miembros del Congreso exigieron explicaciones a la fiscal general Pam Bondi sobre el retraso en la divulgación completa de los archivos de Epstein, cuya liberación fue ordenada por ley tras la firma del entonces presidente Donald Trump.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las imágenes que reavivan el escándalo y la presión política

Los primeros materiales difundidos incluyeron 10 fotografías y cuatro videos, a los que posteriormente se sumaron cerca de 200 archivos adicionales. Las tomas muestran tanto áreas exteriores de la mansión como espacios interiores que, según los legisladores, podrían aportar nuevas pistas sobre cómo operaba la red de abusos.

De acuerdo con los congresistas, el material fue obtenido originalmente por el gobierno de las Islas Vírgenes durante investigaciones previas. Durante años, esta propiedad fue conocida entre residentes locales como la "isla de los pedófilos", debido a los constantes traslados de menores de edad y mujeres jóvenes que realizaba Epstein desde distintos puntos del mundo.

El sitio, llamado Little St. James, fue adquirido y transformado por Jeffrey Epstein con una inversión de varios millones de dólares. Allí estableció un refugio de lujo que utilizó durante años como centro de operaciones de su red de tráfico y abuso sexual, hoy considerada una de las más graves en la historia reciente de Estados Unidos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino