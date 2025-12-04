Las imágenes inéditas de la isla privada en el Caribe donde Jeffrey Epstein cometió sus crímenes sexuales

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundió este miércoles una serie de fotografías y videos inéditos del interior de la isla privada de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes del Caribe. El material, que hasta ahora permanecía bajo custodia oficial, muestra espacios jamás documentados públicamente del complejo donde el financista cometió múltiples delitos sexuales.

🚨 BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein's private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors.



See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS — Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025

Entre las imágenes figuran habitaciones con elementos perturbadores, como una silla similar a la de un consultorio dental rodeada de máscaras humanas, además de pizarras con palabras como poder, engaño y música . Para legisladores demócratas, este contenido ofrece una nueva dimensión del ambiente que se vivía dentro de la propiedad del difunto agresor sexual.

La publicación ocurre el mismo día en que miembros del Congreso exigieron explicaciones a la fiscal general Pam Bondi sobre el retraso en la divulgación completa de los archivos de Epstein, cuya liberación fue ordenada por ley tras la firma del entonces presidente Donald Trump.

Las imágenes que reavivan el escándalo y la presión política

Los primeros materiales difundidos incluyeron 10 fotografías y cuatro videos, a los que posteriormente se sumaron cerca de 200 archivos adicionales. Las tomas muestran tanto áreas exteriores de la mansión como espacios interiores que, según los legisladores, podrían aportar nuevas pistas sobre cómo operaba la red de abusos.

De acuerdo con los congresistas, el material fue obtenido originalmente por el gobierno de las Islas Vírgenes durante investigaciones previas. Durante años, esta propiedad fue conocida entre residentes locales como la "isla de los pedófilos", debido a los constantes traslados de menores de edad y mujeres jóvenes que realizaba Epstein desde distintos puntos del mundo.

El sitio, llamado Little St. James, fue adquirido y transformado por Jeffrey Epstein con una inversión de varios millones de dólares. Allí estableció un refugio de lujo que utilizó durante años como centro de operaciones de su red de tráfico y abuso sexual, hoy considerada una de las más graves en la historia reciente de Estados Unidos.