Encienden Árbol de Navidad Rockefeller en NY: cuáles son las mejores horas para visitarlo

Miles de personas asistieron a la iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York, que este año celebra su 93.ª edición. El evento incluyó actuaciones de artistas como Reba McEntire, Marc Anthony, Michael Bublé y Gwen Stefani, quienes brindaron un espectáculo musical memorable para acompañar el encendido de las luces.

El encendido del árbol de Rockefeller Center se ha convertido en una de las tradiciones más emblemáticas de Nueva York y un símbolo de la temporada navideña en Estados Unidos debido a que marca oficialmente el inicio de la Navidad en la ciudad.

El árbol permanecerá iluminado todos los días desde las 5:00 am hasta la medianoche, y se mantendrá encendido las 24 horas el día de Navidad, ofreciendo amplias oportunidades para que los visitantes lo admiren y capturen fotos únicas.

Conocer los horarios menos concurridos y los mejores lugares para verlo permite disfrutar de la experiencia navideña con tranquilidad, evitando las grandes aglomeraciones que suelen formarse durante los fines de semana por la noche.

Consejos para disfrutar del árbol del Rockefeller Center sin multitudes

Llegar temprano es la mejor estrategia. A las 6:00 am, la plaza todavía está despejada, las luces brillan intensamente y se puede capturar la escena sin grandes aglomeraciones. Este horario es ideal para fotógrafos y visitantes que busquen una experiencia más íntima y visualmente impactante.

La vista clásica se obtiene desde la Quinta Avenida, frente a los Jardines del Canal, donde se aprecia el árbol en todo su esplendor, rodeado de ángeles y con el emblemático edificio detrás, la postal navideña más reconocida de Nueva York.

Otra opción es contemplar el Saks Light Show en la fachada de Saks Fifth Avenue, que se presenta cada 10 minutos de las 17:00 a 23:00, ofreciendo un complemento espectacular al árbol. Para una perspectiva lateral y elevada, se pueden usar las escaleras de la Catedral de San Patricio, desde donde la vista de la plaza y la decoración es menos concurrida pero igualmente impresionante.