Donald Trump impulsa eliminar el impuesto sobre la renta en EUA

El debate fiscal en Estados Unidos volvió a encenderse después de que Donald Trump impulsara eliminar el impuesto sobre la renta, una de las ideas más radicales que ha planteado desde que regresó a la Casa Blanca. Su propuesta, basada en la idea de reemplazar los ingresos tributarios con aranceles más altos, sacudió tanto a economistas como a millones de latinos que cada año enfrentan la temporada de declaraciones fiscales.

President Trump Makes an Announcement, Dec. 3, 2025 https://t.co/CdGAXXNAPH — The White House (@WhiteHouse) December 3, 2025

Durante una sesión con medios tras una reunión de gabinete, Donald Trump aseguró que el país podría estar cerca de “no pagar impuesto sobre la renta”, argumentando que la recaudación por aranceles ha sido “enorme” bajo su administración. “En un futuro no muy lejano, no tendrán impuesto sobre la renta que pagar”, prometió el presidente, reforzando su mensaje económico rumbo a 2025.

Para Trump, este cambio representaría un “regreso al sistema que hizo a Estados Unidos más rico y poderoso”, una narrativa que conecta con su base y con sectores que sienten que el sistema fiscal actual castiga al trabajador promedio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Un cambio que transformaría los impuestos en Estados Unidos

Eliminar el impuesto sobre la renta sería la reforma fiscal más ambiciosa en más de un siglo, según expertos consultados por organismos económicos. De implementarse, modificaría de raíz cómo se financia el gobierno federal, ya que hoy el impuesto sobre la renta representa una de las fuentes de ingresos más importantes del país.

Trump ya había coqueteado con la idea a inicios de su administración, cuando sugirió eliminar el impuesto para personas que ganan menos de $150,000 al año. Ahora, va más lejos: propone reemplazarlo por aranceles más altos a productos extranjeros, lo que según él permitiría que “sean otras naciones las que paguen”.

Este enfoque responde a su visión económica basada en un comercio más proteccionista, donde los aranceles financien programas federales y alivien la carga de los contribuyentes.

Retos políticos y económicos antes de hacerse realidad

Aunque la propuesta de eliminar el impuesto sobre la renta entusiasma a muchos contribuyentes —incluyendo a una amplia comunidad latina que busca alivio fiscal—, la medida enfrenta obstáculos legislativos enormes. Con una mayoría mínima en la Cámara, cualquier reforma fiscal radical necesitaría apoyo bipartidista, algo difícil en un Congreso polarizado.

Los economistas también advierten que depender de aranceles podría encarecer productos básicos, afectando en especial a familias de ingresos medios y bajos, muchas de ellas latinas. Además, aumentar aranceles podría provocar conflictos comerciales con socios clave.

Aun así, con Trump colocando el tema en el centro del debate, la idea dejó de ser marginal y ahora entra de lleno en la discusión nacional. Para millones de trabajadores, la pregunta ya no es si es posible eliminar el impuesto sobre la renta, sino cómo afectaría realmente sus bolsillos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.