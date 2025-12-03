inklusion.png Sitio accesible
Nota

Anunciaron que comenzarán operativos migratorios de ICE en Nueva Orleans y Minneapolis

La administración Trump anunció redadas de inmigración en Nueva Orleans y Minneapolis, enfocándose presuntamente en extranjeros con antecedentes criminales

ICE.png
1 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

La administración de Donald Trump puso en marcha operativos de inmigración en Nueva Orleans y Minneapolis, un día después de que el presidente anunciara el envío de tropas de la Guardia Nacional a Luisiana, según informó CBS News. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que en Nueva Orleans se está apuntando a extranjeros con antecedentes criminales que, según ellos, permanecen libres debido a políticas de santuario que limitan la acción de ICE.

Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de DHS, precisó que los objetivos incluyen personas previamente arrestadas por delitos graves como asalto a viviendas, robo armado, robo de autos y violación. Por su parte, el FBI y la policía estatal anunciaron un esfuerzo conjunto para disuadir ataques a oficiales federales y obstrucciones durante estas operaciones.

La comunidad inmigrante en Nueva Orleans expresó temor ante las redadas. Algunos residentes dijeron a Noticias Telemundo que han evitado salir de sus casas por semanas, preocupados por ser detenidos, especialmente en zonas con alta concentración de población hispana, como el Jefferson Parish, donde los hispanos representan cerca del 19% de la población.

Reacciones y contexto

La operación en Minneapolis apunta a personas que podrían haber violado leyes de inmigración, aunque funcionarios aseguraron que no se dirigen específicamente a la comunidad somalí local, que ha crecido significativamente en la región metropolitana de Minneapolis-St. Paul desde hace décadas.

La administración justifica estas acciones bajo la premisa de proteger la seguridad pública, mientras que grupos defensores de inmigrantes denuncian temor y angustia entre residentes que viven con estatus migratorio irregular, complicando la vida cotidiana y la participación en actividades laborales y comunitarias.

