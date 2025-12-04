Anuncios de despidos en EUA alcanzan máximos no vistos desde 2020

Los anuncios de despidos en empresas estadounidenses han escalado hasta su punto más alto desde el año 2020, periodo en que la economía nacional se paralizó a causa de la pandemia de Covid-19, según informó este jueves en un comunicado la consultora Challenger, Gray & Christmas.

Los recortes de empleo notificados hasta el mes de noviembre de este año superan la marca de 1.1 millones, un umbral que solo se ha rebasado en seis ocasiones desde 1993. La última vez fue en 2020, cuando los despidos planeados sumaban 2.3 millones a esta misma altura del año.

¿Qué nos dice el estudio de Challenger, Gray & Christmas?

De acuerdo con el informe de Challenger, las corporaciones de Estados Unidos hicieron públicos 71,321 recortes de puestos de trabajo durante noviembre. Si bien esta cifra es menor a la registrada en octubre, excede el total de anuncios realizados en el mismo mes del año anterior. Este es el total más alto para el mes de noviembre desde 2022. La estacionalidad influye en las contrataciones, lo que motiva a economistas y analistas a concentrarse en la comparación interanual en lugar de solo en los cambios mensuales.

Andy Challenger, director de ingresos de la consultora, señaló en un comunicado que las reducciones de empleo anunciadas en noviembre “han superado los 70,000 solo dos veces desde 2008: en 2022 y 2008”. Entre los sectores más impactados por los recortes el mes pasado, Challenger mencionó a las empresas tecnológicas, las de alimentos y las de telecomunicaciones. Específicamente, Verizon, una de las principales empresas de telecomunicaciones del país, anunció planes para eliminar 13,000 empleos en noviembre.

El informe de Challenger tiene, habitualmente, una resonancia limitada entre economistas y actores del mercado, dado que solo compila los recortes de empleo divulgados de forma pública, muchos de los cuales aún no se han ejecutado. Aunque la información proviene de empresas con sede en Estados Unidos, Challenger incluye en su conteo los recortes de empleo en el extranjero de las multinacionales.

Cierre de gobierno y la escasez de datos

No obstante, la relevancia de este informe aumenta al publicarse en un contexto de escasez de datos históricos, provocado por el reciente cierre gubernamental. Dicho cierre suspendió temporalmente las actividades de varias agencias estadísticas federales encargadas de recolectar y difundir información económica clave.

Por ello, el informe Challenger es una de las pocas fuentes de datos disponibles actualmente para la Reserva Federal, los legisladores y los mercados. El próximo informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales está programado para ser divulgado hasta el 16 de diciembre.

Los datos de Challenger también llegan un día después de que ADP informara que las nóminas del sector privado experimentaron una contracción neta de 32,000 empleos en noviembre. Según ADP, las pequeñas empresas resultaron especialmente afectadas, reportando una pérdida de 120,000 puestos de trabajo. Por otra parte, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales, otro dato publicado este jueves, se ubicaron ligeramente mejor de lo previsto.

Las tendencias económicas generales no han pasado desapercibidas para la administración Trump, la cual ha tomado medidas en las últimas semanas para disminuir algunos aranceles aplicados a los alimentos. La inflación ha mostrado un incremento consecutivo cada mes desde abril, momento en que el gobierno de Trump implementó sus aranceles recíprocos a nivel global.

