Tormenta invernal en EUA provoca miles de retrasos en vuelos y choques masivos en carreteras

Una intensa tormenta invernal afectó este fin de semana al medio oeste de Estados Unidos, provocando más de 1.700 cancelaciones de vuelos y decenas de accidentes viales, en medio del regreso masivo de viajeros tras el feriado de Acción de Gracias.

https://x.com/NWSChicago/status/1995078354890809777?s=20

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Transporte aéreo severamente afectado

El fenómeno meteorológico, que avanzó hacia Grandes Lagos el sábado, impactó especialmente en el área de Chicago, donde el aeropuerto internacional O’Hare fue el más golpeado con más de 930 cancelaciones y alrededor de 750 retrasos al mediodía, según la Administración Federal de Aviación (FAA). Los vuelos con destino a esta terminal presentaron demoras de hasta cinco horas.

El aeropuerto Midway también reportó 187 cancelaciones y 85 demoras, tras suspender temporalmente sus operaciones debido a las condiciones climáticas adversas. Según el portal FlightAware, hasta la noche del sábado se contabilizaban 1.781 vuelos cancelados y más de 6.600 retrasos en todo el país.

Las principales aerolíneas, entre ellas American Airlines y United Airlines, emitieron exenciones para permitir la reprogramación de itinerarios sin penalización. Las autoridades de Chicago desplegaron más de 220 camiones esparcidores de sal para mantener despejadas las principales vías y accesos a los aeropuertos.

Choque múltiple y carreteras bajo riesgo

En Indiana, la tormenta causó un accidente en cadena que involucró a 45 vehículos en la Interestatal 70, cerca de Terre Haute. De acuerdo con la Policía Estatal, más de una docena de personas resultaron con heridas leves, sin víctimas graves. La vía permaneció cerrada durante seis horas mientras los equipos de emergencia retiraban los vehículos y asistían a los conductores atrapados.

El Departamento de Transporte difundió imágenes que mostraban la magnitud del incidente, con automóviles y camiones esparcidos en todos los carriles. La Policía pidió a los conductores extremar precauciones ante la nieve y la baja visibilidad.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantuvo alertas invernales para gran parte de la región, advirtiendo acumulaciones de nieve entre 15 y 25 centímetros y ráfagas de hasta 56 kilómetros por hora. Las autoridades reportaron más de 130 accidentes en 24 horas en el centro de Indiana, 18 de ellos con heridos.

El NWS indicó que la advertencia por tormenta invernal permanecería activa hasta la mañana del domingo para Chicago y el noroeste de Indiana. Los meteorólogos prevén un descenso de temperaturas de hasta 20 grados por debajo de lo habitual y la posible llegada de una nueva tormenta la próxima semana.