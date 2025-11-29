Tiroteo en centro comercial de California durante el Black Friday deja 2 heridos

El tiroteo ocurrido este viernes en el centro comercial Valley Fair Mall, en San José, California, dejó varias personas heridas y provocó escenas de pánico entre los numerosos compradores que participaban en la jornada del Black Friday. El Departamento de Policía de San José confirmó que al menos dos heridos fueron trasladados a un hospital cercano, sin ofrecer detalles sobre su identidad ni su condición médica.

https://x.com/AnilKus61372462/status/1994669508041089121?s=20

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los hechos

Entre los testigos se encontraba la reportera de Univision 14, Tamara Mino, quien se vio obligada a resguardarse junto a empleados y clientes en la cocina de un pequeño local de té. Desde ese espacio relató la situación que se vivía en el centro comercial.

“Vimos muchas personas corriendo, gritando ante un posible tirador activo dentro del centro comercial”, indicó.

Mino explicó que la tensión aumentó cuando el personal de seguridad emitió instrucciones directas a quienes se encontraban en la zona.

“Nos pidieron que nos tiráramos al suelo. Los que estábamos cerca del local nos arrastramos y nos metimos a esta pequeña cocina buscando refugio”, señaló la periodista.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a compradores escondidos entre la mercancía, corriendo hacia zonas seguras o intentando evacuar con sus bolsas de compra aún en mano.

https://x.com/BarrancoAnaya/status/1994627018932027686?s=20

¿Qué dice la Policía?

En un comunicado publicado en sus redes oficiales, la Policía de San José indicó que el ataque “parece ser un incidente aislado” y descartó la presencia de un tirador activo. Sin embargo, precisó que el centro comercial fue desalojado como medida preventiva mientras los oficiales verificaban que no existiera una amenaza adicional para el público.

Hasta ahora se desconoce el motivo del tiroteo y la identidad del responsable. Este nuevo episodio ocurre en medio de un año marcado por la violencia armada en Estados Unidos, donde se han registrado al menos 379 tiroteos masivos en lo que va de 2025, de acuerdo con datos de la organización Gun Violence Archive.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.