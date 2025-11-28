El desgarrador adiós del padre de la Guardia Nacional que fue baleada cerca de la Casa Blanca

La tragedia que costó la vida a un miembro de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca cobró un tono profundamente personal con el mensaje de despedida de su padre. Gary Beckstrom, padre de Sarah Beckstrom , miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, comunicó el fallecimiento de su hija con una publicación en Facebook este jueves.

"Mi niña ha partido a la gloria. Si no te hablo, no te ofendas, esto ha sido una horrible tragedia", escribió Beckstrom en un mensaje que refleja el dolor de la pérdida.

Sarah Beckstrom falleció tras el tiroteo ocurrido el miércoles en Washington D.C., un incidente en el que también resultó herido su compañero, el miembro de la Guardia, Andrew Wolfe.

Our hearts and prayers go out to the family of 20-year-old Sarah Beckstrom of the National Guard — a hero who volunteered to serve DC on Thanksgiving for people she never met and gave the ultimate sacrifice. May she rest in peace. It is now time to avenge her death and secure… pic.twitter.com/g6e0PhhD7Z — Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) November 27, 2025

Así fue el ataque contra agentes de la Guardia Nacional en Washington

El jueves por la mañana, la fiscal de Washington D.C., Jeanine Pirro, confirmó los nombres de los guardias baleados: Beckstrom y Wolfe. Ambos habían prestado juramento en la Guardia Nacional de Virginia Occidental menos de 24 horas antes del ataque.

El tiroteo ocurrió en las inmediaciones de la estación del metro Farragut West, a unas cuadras de la Casa Blanca, una zona considerada de alta seguridad en Washington.

Según las investigaciones preliminares, el agresor actuó de forma deliberada, en lo que las autoridades califican como un “ataque dirigido” contra los agentes. Tras los disparos, fue detenido y se decomisaron varios dispositivos electrónicos en su casa. Por el momento, el FBI investiga el caso como posible acto de terrorismo y busca esclarecer los motivos del ataque.

