Trump y Mamdani acuerdan colaborar por la seguridad y vivienda asequible en Nueva York

En un encuentro que subraya la priorización de las necesidades urbanas sobre las divisiones partidistas, el presidente Donald Trump recibió este viernes en la Oficina Oval al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani . Tras la reunión privada, ambos líderes comparecieron ante la prensa, destacando un compromiso mutuo para desarrollar una agenda centrada en mejorar la vida de los neoyorquinos.

https://x.com/WhiteHouse/status/1991969433548402836?s=20

"Quiero felicitarlo", expresó el presidente Trump en la conferencia, augurando que Mamdani será un "alcalde excelente". El mandatario enfatizó que, en este contexto, no hay "diferencia de partido" ni "diferencia en nada", prometiendo el apoyo de la administración federal para lograr una "Nueva York fuerte y muy segura", según reseña The New York Times

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

“Admiración y amor compartido por NY”

El alcalde electo Mamdani, por su parte, agradeció el espacio y calificó la conversación como "productiva", señalando que estuvo centrada en un "lugar de admiración y amor compartido: la ciudad de Nueva York". La habilidad de ambos líderes para encontrar un terreno común fue un tema recurrente en sus declaraciones a la prensa.

Cuando se le preguntó al presidente Donald Trump sobre el historial ideológico de Mamdani, a quien en el pasado se había referido en términos críticos, el mandatario optó por un enfoque conciliador y pragmático.

"Él tiene sus opiniones, pero ¿quién sabe? Ya veremos qué funciona y quién cambia. Además, todos cambiamos", afirmó Trump, sugiriendo que la experiencia en el cargo podría modificar ciertas posturas. El presidente manifestó tener "mucha confianza en que él puede hacer un muy buen trabajo" y que podría "sorprender a algunos conservadores y a algunos liberales".

El alcalde electo Zohran Mamdani se hizo eco de la voluntad de colaboración, minimizando las divisiones.

"El presidente Trump y yo tenemos muy claras nuestras posturas y puntos de vista, y lo que realmente aprecio del presidente es que la reunión que tuvimos se centró no en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino en el propósito común que tenemos de servir a los neoyorquinos", sostuvo Mamdani.

La asequibilidad y seguridad, los ejes de la conversación

El núcleo de la reunión giró en torno a dos preocupaciones fundamentales para los habitantes de la Gran Manzana: la crisis de asequibilidad y la seguridad pública. Mamdani destacó que la asequibilidad fue la piedra angular de su campaña, una preocupación que, según él, trasciende las barreras partidistas.

"De hecho, le dije al presidente que gran parte de nuestra campaña se ha centrado en la crisis del costo de vida", explicó Mamdani.

El alcalde electo detalló que, incluso entre los neoyorquinos que votaron por Trump, la conversación siempre giró en torno al mismo tema: el costo de vida, incluyendo el alquiler, los alimentos, la electricidad y el cuidado infantil. Esta coincidencia en las prioridades ayudó a ambos líderes a llegar a un punto de acuerdo claro: la necesidad de mejorar las condiciones de los residentes "en materia de asequibilidad".

En cuanto a la seguridad, el presidente Trump enfatizó que este tema fue discutido "quizás más que nada" y que es crucial para el éxito de la ciudad. "Queremos una Nueva York segura. En definitiva, una Nueva York segura será una gran Nueva York", declaró.

El mandatario fue cuestionado sobre las operaciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero solo indicó que la prioridad es la expulsión de individuos con antecedentes penales graves: "Si tenemos asesinos conocidos, narcotraficantes conocidos y gente muy mala, queremos sacarlos de aquí", dijo Trump.

La perspectiva expuesta por el presidente sugiere que las acciones federales en seguridad se enfocarán en individuos con historial criminal. Mamdani coincidió con el mandatario en la necesidad de garantizar la seguridad, reafirmando el compromiso conjunto de ambos líderes de trabajar para que los ciudadanos de Nueva York puedan prosperar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

