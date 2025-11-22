Cómo obtener una tarjeta OMNY gratuita en Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) inició una campaña especial para impulsar el uso del sistema de pago sin contacto OMNY, ofreciendo tarjetas gratuitas a quienes aún utilizan la MetroCard. La medida coincide con el fin definitivo de la venta de MetroCards, programado para el 31 de diciembre, y con la necesidad de que los usuarios migren hacia métodos de pago más modernos dentro del transporte público de Nueva York.

Desde las 8:00 a.m. del martes 18 de noviembre, los centros de atención al cliente de los cinco distritos repartirán tarjetas OMNY gratis a los primeros 400 pasajeros que transfieran el saldo de su MetroCard. Esta promoción elimina el costo habitual de entre $1 y $5 dólares que tiene la tarjeta, lo que la MTA considera un incentivo clave para agilizar la transición hacia el sistema sin contacto.

We’re making updates to the OMNY system that will affect how you buy or reload OMNY Cards this weekend, from 8 p.m. on Friday, November 21 to 5 a.m. on Saturday, November 22. You won’t be able to buy or reload OMNY Cards at retail stores for the duration of the upgrade, and OMNY… pic.twitter.com/rQprMbjsrN — MTA (@MTA) November 20, 2025

Autoridades de la MTA señalaron que la iniciativa busca simplificar la experiencia de viaje y acercar a los usuarios a los servicios ofrecidos en los centros de atención, que continúan ampliándose en toda la red de metro. Aunque la tarjeta se entrega sin costo, los beneficiarios deben recordar que no incluye saldo para viajes, por lo que será necesario recargarla una vez completada la transferencia.

La campaña coincide con el aumento de tarifas previsto para enero, cuando el precio del viaje subirá de $2,90 a $3,00 dólares. A pesar del retiro progresivo de la MetroCard, la MTA confirmó que seguirá siendo aceptada hasta 2026, y que los usuarios podrán solicitar la transferencia o el reembolso del saldo no utilizado durante los dos años posteriores al vencimiento de la tarjeta.

Dónde obtener la tarjeta OMNY gratis y cómo funciona el proceso

La entrega de tarjetas OMNY gratuitas se realizará en estaciones estratégicas de la Gran Manzana, seleccionadas por su alta afluencia y fácil acceso. Entre los puntos habilitados se incluyen estaciones en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, donde el personal de la MTA apoyará a los pasajeros durante la transferencia del saldo. El objetivo es garantizar una transición rápida y sin complicaciones.

El procedimiento es sencillo: basta con acudir al centro de atención, presentar la MetroCard y solicitar la transferencia de saldo. Una vez completado el trámite, el usuario recibe su tarjeta OMNY sin costo, lista para ser utilizada en los torniquetes y lectores de autobús. Este sistema sin contacto permite un acceso más ágil y reduce problemas de desgaste, frecuentes en el método anterior.

Para la MTA, esta promoción representa un paso fundamental hacia la modernización del transporte público en Nueva York. Además de facilitar la adopción de la tecnología sin contacto, la iniciativa prepara a los pasajeros para un sistema que avanzará hacia la eliminación total de la MetroCard, alineándose con estándares de movilidad más eficientes, seguros y actualizados.