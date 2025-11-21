¡Alerta! Un brote de salmonela fue vinculado a huevos de supermercado en EUA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que el brote de Salmonella Enteritidis relacionado con huevos de Country Eggs LLC en Estados Unidos ha concluido, tras enfermar a más de 100 personas en 14 estados y motivar un retiro de productos del mercado.

El brote de Salmonella Enteritidis afectó a un total de 105 personas en Estados Unidos, aunque los CDC estiman que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que por cada caso confirmado hay aproximadamente 29 personas sin diagnosticar. Los pacientes tenían edades entre 1 y 91 años, y los síntomas aparecieron entre el 7 de enero y el 14 de agosto de 2025.

Los casos se registraron en 14 estados: Arizona, California, Florida, Georgia, Hawái, Iowa, Minnesota, Carolina del Norte, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Pensilvania y Washington. De las 42 personas entrevistadas, 38 reportaron haber consumido huevos , y se registraron 19 hospitalizaciones, sin fallecimientos confirmados.

La investigación de los CDC se apoyó en PulseNet, un sistema nacional que compara huellas genéticas de bacterias causantes de enfermedades transmitidas por alimentos. La secueciación del genoma completo (WGS) demostró que las bacterias de los pacientes estaban estrechamente relacionadas, confirmando que la fuente del brote era la misma. Las cepas mostraron resistencia al antibiótico ácido nalidíxico y no susceptibilidad a ciprofloxacina (NSC).

El rastreo de compras realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó a Country Eggs LLC, ubicada en Lucerne Valley, California, como proveedor común. La inspección ambiental y el análisis de muestras confirmaron la presencia de la cepa de Salmonella vinculada al brote.

Retiro de productos y medidas preventivas

El 27 de agosto, Country Eggs LLC retiró del mercado huevos grandes marrones de gallinas criadas en libertad, denominados «yemas doradas omega-3», con fechas de caducidad entre el 1 de julio y el 18 de septiembre de 2025 y código CA 7695 en el envase. Estos huevos ya no están a la venta.

Aunque la investigación del brote ha concluido, la FDA continúa trabajando con la empresa en medidas correctivas para prevenir futuros incidentes. Las autoridades recomiendan a los consumidores que no consuman estos huevos y desechen cualquier producto restante que cumpla con las características del retiro.

El brote subraya la importancia de la seguridad alimentaria y la vigilancia de productos de consumo masivo en EUA, recordando a la población que se mantenga alerta ante alertas de salud pública y siga las instrucciones de las agencias reguladoras.