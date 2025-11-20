Trabajos extras en EUA con los que puedas ganar $100 dólares por semana

Contar con trabajos extras en Estados Unidos puede marcar una gran diferencia al cierre del año. De hecho, sumar esa cantidad cada semana podría significar unos $5.200 dólares adicionales por año, una cifra útil para invertir, pagar deudas o incluso costear unas vacaciones.

La buena noticia es que existen empleos secundarios fáciles de realizar, sin necesidad de antecedentes, certificaciones formales ni preparación especializada.

A continuación, con información de GoBankingRates , se presentan cuatro trabajos extras sencillos con los que cualquier persona puede generar $100 dólares por semana con un compromiso mínimo y desde prácticamente cualquier parte de EUA .

Tutoría de estudios

El trabajo de tutor se mantiene como una de las alternativas más accesibles y rentables. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el salario promedio ronda los $23.26 dólares por hora, aunque la mediana es de $19.03. Con cinco sesiones semanales de una hora, un tutor puede acercarse a los $100 dólares, y con seis horas alcanzar aproximadamente $115. Este servicio puede ofrecerse presencial o virtualmente a estudiantes de primaria, secundaria y universidad, a través de escuelas, organizaciones religiosas e incluso plataformas educativas.

Paseo de perros

Entre los trabajos extras, el de paseador de perros es otro clásico para ingresos adicionales. Plataformas como Wag! o Rover facilitan la conexión con dueños que requieren estos servicios. ZipRecruiter estima el pago promedio en $17 dólares por hora, mientras que Indeed lo eleva a $21. Trabajando entre 5 y 6 horas por semana, es posible alcanzar los tan buscados $100 dólares adicionales, con la posibilidad de sumar aún más si se combinan paseos con cuidado de mascotas.

Conductor o repartidor

Tanto los conductores de Uber como los repartidores de Instacart reportan ingresos cercanos a los $20 dólares por hora, según Indeed y Glassdoor. Estos trabajos extras ofrecen horarios totalmente flexibles y puede adaptarse a cualquier rutina. Con cinco horas semanales, la meta de los $100 está prácticamente garantizada.

Niñeras y cuidadores de niños

El cuidado de niños, otro servicio de alta demanda, encabeza la lista en cuanto a remuneración. De acuerdo con Sittercity, la tarifa promedio nacional es de $22.50 dólares por hora, lo que significa que solo se necesitan 4.5 horas por semana para obtener $100. Plataformas como UrbanSitter también conectan a niñeras con familias, facilitando el proceso de encontrar trabajo.

