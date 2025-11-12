Cuánto gana una niñera en Estados Unidos y dónde encontrar empleo en 2025

La pregunta cuánto gana una niñera en Estados Unidos no tiene una sola respuesta: depende del estado, la ciudad, la experiencia y si el puesto es live-in o por horas. Según análisis de anuncios y encuestas de plataformas especializadas como Care , las tarifas publicadas a nivel nacional rondan los 20 dólares por hora, aunque las cifras varían claramente según la zona.

Cuánto gana una niñera en Estados Unidos a la semana, al mes y al año

Un informe de Care sobre el costo del cuidado muestra además que el gasto semanal promedio por una niñera subió a 827 dólares en 2025, una señal de que las familias pagan más por atención personalizada frente a opciones como la guardería, y que estas cifras han crecido respecto al año anterior. Esto explica por qué muchas niñeras ven aumentos en sus tarifas o más oferta de puestos mejor pagados en mercados caros.

En términos anuales, plataformas de empleo como Glassdoor que recogen salarios reportados por trabajadores indican que el sueldo medio de una niñera está alrededor de 40–43 mil dólares al año (aprox. 20/hora), con profesionales mejor pagadas alcanzando niveles superiores según responsabilidades como conducción, cuidado de recién nacido, apoyo educativo, entre otras.

Además, las diferencias por ciudad son notables: en Nueva York (y otras grandes urbes) las tarifas horarias pueden ubicarse entre 34 y $45 dólares por hora para niñeras con experiencia, especialmente cuando se exige jornada completa, horarios flexibles o múltiples niños. En estas áreas conviene negociar beneficios y horarios claros, de acuerdo con A Nanny Match .

¿Dónde buscar empleo como niñera en 2025?

Las plataformas digitales siguen siendo el primer paso: Care.com , Sittercity y portales generales como Indeed publican ofertas y permiten crear perfiles profesionales con referencias, certificados y verificaciones.

Además, las agencias locales de niñeras y grupos comunitarios en Facebook , Slack de padres, entre otros, siguen siendo útiles para puestos de confianza y contratos más estables. Registrar referencias, pedir acuerdos escritos y conocer las reglas fiscales y de salario mínimo estatal ayudan a cerrar empleos mejores.

Algunas pautas prácticas para niñeras para conseguir empleo son armar un perfil claro con experiencia, formación, referencias, fijar tarifas por hora y por semana y decidir si se aceptaría la rutina live-in, nanny share o cuidados ocasionales.

Como dato extra, si el acuerdo es formal, muchas niñeras consiguen mejores condiciones como pago por enfermedad, contribución a transporte y días libres pagados.

