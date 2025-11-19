Los 3 mejores Apple Watch para regalar en la Navidad 2025

El Apple Watch se ha convertido en un asistente personal, un monitor de salud, un centro de notificaciones y un motivador constante para quienes quieren mejorar sus hábitos. Para los expertos, este dispositivo puede transformar tareas cotidianas como dormir mejor, cocinar con precisión, entrenar o comunicarse sin depender del teléfono.

Con la llegada de la temporada navideña, Apple renovó su línea con tres modelos que destacan por funcionalidades, precio y rendimiento. Estos son los mejores Apple Watch para regalar en Navidad 2025 .

Apple Watch Series 11

El Apple Watch Series 11, con un precio de $399 dólares, es el modelo más equilibrado y la opción ideal para la mayoría de los usuarios. Se posiciona entre los $250 dólares del SE 3 y los $800 dólares del Ultra 3, y ofrece prácticamente todas las funciones de salud avanzadas de los modelos superiores.

Entre sus mejoras destaca la llegada del 5G, el cristal Ion-X (el doble de resistente que el de la Series 10) y un nuevo gesto de muñeca para descartar alertas. La autonomía también mejora: pasa de 18 horas en el Series 10 a 24 horas, lo que permite monitorización continua del sueño y seguimiento cardiaco completo.

Con watchOS 26, el Series 11 suma las nuevas puntuaciones de sueño y, además, incorpora una función clave: la detección de hipertensión aprobada por la FDA, que estima promedios de presión arterial durante 30 días mediante el sensor PPG. Esta herramienta no está disponible en el SE 3, lo que refuerza la superioridad del Series 11 para usuarios enfocados en la salud.

Apple Watch SE 3

Para quienes quieren entrar al mundo Apple Watch sin gastar demasiado, el Apple Watch SE 3 es la mejor alternativa. Cuesta menos que los otros modelos y ofrece lo esencial: seguimiento de actividad, monitorización del sueño, puntuaciones de sueño, 18 horas de batería y un sensor de temperatura.

Su pantalla es más pequeña y menos brillante, y no incorpora ECG ni detección de hipertensión. Sin embargo, integra el chip S10, el mismo de los Series 10, Series 11 y Ultra 3, garantizando fluidez y rendimiento.

Es ideal para usuarios primerizos, aunque quienes deseen más funciones deberían considerar un modelo Series 10, que añade detección de hipertensión, mejor pantalla y mayor brillo con un precio similar. Sin embargo, si tu elección es el SE 3, su precio es de $250 dólares aproximadamente.

Apple Watch Ultra 3

Con un precio de $800 dólares, el Apple Watch Ultra 3 es el favorito de los verdaderos fanáticos del Apple Watch y los aficionados al seguimiento de la actividad física. Si bien su precio es elevado, los usuarios compran este reloj inteligente porque tiene mucho que ofrecer.

Este reloj de Apple es ideal para deportistas, aventureros y usuarios que necesitan el máximo rendimiento. Su pantalla de 3.000 nits, su tamaño amplio y su gran respuesta táctil lo hacen sentir casi como un mini teléfono.

Su autonomía de 42 horas lo diferencia claramente del resto de la línea. Además, integra funciones premium como SOS de emergencia vía satélite, detección de hipertensión, monitorización del sueño y el popular botón de acción, exclusivo de la gama Ultra, que permite iniciar entrenamientos o activar la linterna al instante.

