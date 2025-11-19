Florida marca récord como el estado que más autorizó penas de muerte: qué hay que saber

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, autorizó la ejecución mediante inyección letal de Frank Athen Walls, de 58 años, condenado por el asesinato de un aviador estadounidense y su novia, además de otros tres homicidios confesados posteriormente. La ejecución está programada para el 18 de diciembre en la prisión estatal, marcando la ejecución número 19 en el estado durante 2025, según reportes de ABC News.

Walls fue declarado culpable de asesinato, secuestro, robo con allanamiento de morada y hurto , y sentenciado a muerte en 1988; su condena fue revocada por la Corte Suprema de Florida, pero un nuevo juicio en 1992 ratificó la sentencia capital. Los hechos ocurrieron en julio de 1987, cuando Walls irrumpió en la vivienda de Edward Alger y Ann Peterson en la región del Panhandle de Florida, atacando a ambos y provocando sus muertes.

Florida Governor Ron Desantis has set a December 18, 2025 execution date for Frank Athen Walls.



If carried out, it would be the 19th in the state, surpassing Oklahoma’s 18th execution in 2001 and 47th nationwide of 2025. The highest since 2009. pic.twitter.com/wIb3FRe8vs — Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) November 19, 2025

Durante su arresto y posterior juicio, Walls confesó otros homicidios, incluyendo los asesinatos de Audrey Gygi, Tommie Lou Whiddon y Cynthia Sue Condra. Aunque se declaró inocente de algunos cargos, se alcanzaron acuerdos judiciales que confirmaron su responsabilidad y aseguraron que enfrentaría la pena de muerte.

La defensa de Walls planea presentar apelaciones ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un intento de frenar la ejecución.

Con esta decisión, Florida sería el estado con más penas capitales en EUA con 16 de 43 ejecuciones registradas en todo el país.

Florida bajo un año sin precedentes

Florida ha registrado un año sin precedentes en ejecuciones, superando cualquier otro período desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. Con 19 ejecuciones programadas, el récord previo de 2014, con 8 ejecuciones, ha sido ampliamente superado, consolidando al estado como líder nacional en la aplicación de la pena capital.

Antes de la ejecución de Walls, Richard Barry Randolph y Mark Allen Geralds también tienen fechas establecidas para finales de noviembre y diciembre, mientras que otras ejecuciones recientes incluyeron a Bryan Frederick Jennings, condenado por violación y asesinato de su vecina, ejecutado el 13 de noviembre mediante inyección letal.

La oleada de órdenes de ejecución emitidas por DeSantis ha colocado a Florida muy por delante de otros estados, como Alabama, Texas y Carolina del Sur, que reportan cinco ejecuciones cada uno. Esta tendencia contribuye a que 2025 sea el año con mayor actividad en penas capitales en EUA en más de una década.

Expertos en derecho penal y organizaciones defensoras de los derechos humanos observan con atención el récord de ejecuciones en Florida, destacando las implicaciones éticas y legales de un ritmo tan acelerado de aplicación de la pena de muerte. La administración estatal mantiene que las ejecuciones se realizan conforme a la ley, mientras los tribunales revisan posibles apelaciones de los condenados.