Ozempic baja drásticamente su precio en EUA: ¿cuánto cuesta ahora?

El precio de los populares medicamentos Ozempic y Wegovy se redujo de forma significativa en Estados Unidos luego de que Novo Nordisk anunciara un ajuste a sus tarifas directas al consumidor, informó PR Newswire.

Ambos tratamientos, utilizados para bajar de peso y controlar la diabetes, pasan de costar 499 dólares al mes a 349 dólares, un recorte que llega tras el acuerdo impulsado por el presidente Donald Trump con las grandes farmacéuticas para disminuir el costo de estos productos en EUA.

The cash price for popular weight-loss medications Wegovy and and the medication authorized for people with type 2 diabetes Ozempic are dropping by 30% in U.S. on Monday, according to Novo Nordisk, the pharmaceutical company that manufactures both drugs. https://t.co/AbYivGsSmc — ABC News (@ABC) November 17, 2025

La compañía también informó una oferta especial para nuevos pacientes que pagan en efectivo , quienes podrán acceder durante los dos primeros meses a las dos dosis más bajas (0,25 mg y 0,5 mg) de cualquiera de los tratamientos por 199 dólares al mes por tiempo limitado. Este movimiento comercial busca fortalecer la competitividad de Novo Nordisk frente a Zepbound, el medicamento rival de Eli Lilly, cuyo precio también se ubica en 349 dólares en su presentación inicial.

Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones en Estados Unidos de Novo Nordisk, destacó que el objetivo central de la compañía es garantizar que los tratamientos sean asequibles y accesibles para las personas que los necesitan. Aun así, Novo Nordisk aclaró que la dosis más alta de Ozempic, de 2 miligramos, mantendrá su precio original de 499 dólares mensuales.

Cómo cambiará el acceso a Ozempic y Zepbound para los pacientes en Estados Unidos

Las nuevas disposiciones acordadas entre Novo Nordisk, Eli Lilly y la administración Trump modificarán de manera significativa el acceso a Ozempic, Wegovy y Zepbound en Estados Unidos.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de estos medicamentos a esquemas de compra directa más económicos, lo que permitirá que los pacientes sin seguro accedan a tratamientos antes considerados prohibitivos debido a su alto costo en EUA.

Además, la creación del portal TrumpRx.gov centraliza las opciones de compra y simplifica el proceso para quienes buscan alternativas de pago fuera de las aseguradoras tradicionales.

Este nuevo canal se perfila como un punto de entrada para miles de usuarios que han quedado fuera del mercado por no cumplir con requisitos de cobertura médica o por no poder asumir los copagos actuales.

El acceso también se ampliará gracias a la llegada de nuevas formulaciones orales, cuyo precio inicial será más bajo que el de las inyecciones. Estas presentaciones facilitan la adherencia al tratamiento, reducen barreras logísticas y podrían incrementar la disponibilidad en farmacias, especialmente en comunidades donde la oferta de medicamentos especializados es limitada. Para los expertos, esta transición hacia formatos más accesibles podría redefinir el uso de fármacos para bajar de peso en EUA.