Exesposa de astronauta de la NASA se declara culpable de alegar falsamente un delito desde el espacio

En una de las disputas legales más mediáticas del ámbito espacial, Summer Heather Worden, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos , se declaró culpable de haber mentido a las autoridades federales al acusar falsamente a su exesposa, la astronauta Anne McClain, de acceder sin permiso a su cuenta bancaria desde la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con un reporte de The New York Times , Worden, de 50 años, enfrenta ahora una posible condena de hasta cinco años de prisión y una multa que podría llegar a $250.000 dólares, según los documentos judiciales recientes. Su admisión marca el cierre de una prolongada confrontación que comenzó en 2019, cuando McClain se encontraba en plena misión espacial.

Primer alegato formal de un presunto delito en el espacio

La controversia surgió luego de que Worden denunciara que McClain había “adivinado” su contraseña para entrar a su cuenta personal desde la ISS en enero de ese año.

La acusación se convirtió rápidamente en noticia mundial, pues representaba el primer alegato formal de un presunto delito cometido en el espacio, lo que activó investigaciones de la Oficina del Inspector General de la NASA y de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Sin embargo, los avances del caso revelaron un panorama completamente distinto. Investigadores federales descubrieron que Worden había otorgado acceso a McClain a sus cuentas bancarias desde 2015, como parte de la administración financiera compartida que mantenían durante su relación. Además, los fiscales determinaron que Worden mintió sobre las fechas en que abrió su cuenta personal y sobre los cambios en sus credenciales de acceso, lo que sustentó la acusación formal presentada en abril de 2020.

La defensa de McClain

Durante todo el proceso, McClain, veterana de la guerra de Irak, graduada de West Point y con más de 2.000 horas de vuelo, negó haber actuado sin permiso. Sostuvo que solo gestionaba las finanzas que ambas compartían, incluso después de su separación.

Mientras el caso avanzaba en la justicia, McClain continuó su carrera espacial. En marzo de 2025 regresó a la ISS como comandante de la misión SpaceX Crew-10 de la NASA, regresando a la Tierra en agosto de ese mismo año.

Worden recibirá su sentencia el 12 de febrero de 2026, poniendo fin a un episodio que abrió inesperados debates sobre jurisdicción, privacidad y crimen en el espacio, un territorio aún en construcción para el derecho internacional.

