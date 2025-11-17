Anunciaron la reanudación de vuelos regulares en Estados Unidos

Los aeropuertos de Estados Unidos arrancarán la semana con un regreso a la estabilidad, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciara que las aerolíneas podrán retomar este lunes sus horarios regulares de vuelo desde las 6:00 am del lunes, informó CBS News.

La decisión pone fin a un periodo de caos aéreo que dejó a miles de pasajeros afectados por demoras inesperadas, conexiones perdidas y cancelaciones de último minuto.

Con menos personal certificado disponible, la FAA se vio obligada a activar protocolos de emergencia y reducir la capacidad operativa en los principales aeropuertos del país.

Aun así, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos, especialmente durante las primeras horas de reanudación, mientras el sistema recupera su ritmo normal.

¿Por qué la FAA aplicó recortes al tráfico aéreo?

El cierre parcial del gobierno redujo drásticamente la disponibilidad de controladores de tráfico aéreo, ya que muchos no pudieron presentarse a trabajar por desgaste, falta de pago o restricciones operativas.

Para evitar riesgos en la gestión del espacio aéreo, la FAA ordenó recortes obligatorios en los itinerarios, afectando a 40 aeropuertos estratégicos en todo el país.

Las aerolíneas se vieron obligadas a disminuir sus vuelos un 4% para el 7 de noviembre y un 6% para el 10 de noviembre, medidas que si bien ayudaron a mantener la seguridad, generaron miles de cancelaciones y retrasos que impactaron directamente en los viajeros durante una temporada ya complicada.

Conforme el cierre se prolongó, la disponibilidad de personal comenzó a estabilizarse y las restricciones se flexibilizaron gradualmente. Sin embargo, el acumulado de cancelaciones dejó a muchos pasajeros sin alternativas viables, saturando centros de atención y sistemas de reprogramación.