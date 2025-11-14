Anunciaron bonos de $10,000 para agentes de la TSA: ¿quiénes aplican?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que demostraron un “servicio ejemplar” durante el reciente cierre del gobierno recibirán un bono de $10,000 dólares, según un comunicado difundido en el portal de Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Estos pagos se suman al pago retroactivo y buscan compensar el "esfuerzo extraordinario" de los trabajadores que continuaron cumpliendo sus funciones, pese a la suspensión de salarios.

Durante una conferencia de prensa en Houston, Noem destacó que los bonos reconocen la dedicación, los turnos extra y la asistencia diaria de los agentes. También señaló que otros funcionarios en distintas regiones del país recibirán reconocimiento por su labor durante este periodo crítico, según reportes de CBS News.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los pagos se realizarán con fondos remanentes del año fiscal 2025, sin afectar las operaciones actuales.

La labor del personal del TSA se centra en los aeropuertos, donde los agentes realizan inspecciones de pasajeros, equipaje y carga para prevenir amenazas y mantener operaciones seguras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

No hay un perfil definido para los beneficiarios

Noem aclaró que no existe un criterio rígido para definir quién recibirá el bono . Si bien se busca reconocer a quienes prestaron un “servicio excepcional”, esto no necesariamente se limita a quienes no faltaron al trabajo por enfermedad o a quienes estuvieron presentes todos los días.

“Vamos a analizar a cada persona que prestó un servicio excepcional durante este período de tantas dificultades”, indicó Noem, destacando que la evaluación será individual y basada en méritos específicos, en lugar de cumplir con un perfil preestablecido.

Esto implica que decenas de miles de trabajadores voluntarios que mantuvieron operativas las operaciones de seguridad podrían ser considerados, pero la selección final dependerá del impacto de su contribución durante el cierre.

Impacto operativo en aeropuertos y postura de la administración federal

Las últimas semanas han sido especialmente complejas para el transporte aéreo. La Administración Federal de Aviación limitó operaciones debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo, generando retrasos, cancelaciones y largas filas de seguridad. Esto aumentó la presión sobre el personal de la TSA, que trabajó sin recibir salario.

El presidente Donald Trump afirmó que los controladores que faltaran al trabajo enfrentarían un “descuento sustancial”. Paralelamente, expresó su apoyo a otorgar bonos de 10.000 dólares a quienes continuaron cumpliendo con sus turnos durante el cierre.

Documentos de la Oficina de Administración y Presupuesto, citados por Semafor, indican que los próximos cheques de pago para agentes de la TSA y otros trabajadores se esperan antes del 19 de noviembre, normalizando parcialmente la situación financiera del personal.

El DHS reafirmó que los bonos ya están siendo procesados con fondos disponibles del ciclo presupuestario vigente, reconociendo así el esfuerzo del personal esencial durante el cierre.