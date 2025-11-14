Fin del cierre del gobierno de EUA: ¿quiénes reciben el pago retroactivo y cuándo?

Un informe del portal Federal News Network indicó que la Oficina de Administración de Personal (OPM) confirmó que todos los empleados federales afectados por el cierre gubernamental en Estados Unidos recibirán su pago retroactivo en cuanto las agencias concluyan la actualización de nóminas, licencias y beneficios.

El retorno al trabajo, que inicia este jueves tras 43 días de suspensión , activa el proceso previsto por la ley de 2019, la cual garantiza compensación para personal con licencia temporal y para quienes se mantuvieron laborando como empleados exentos.

De acuerdo con la OPM, quienes estuvieron suspendidos recibirán su salario estándar, equivalente a las horas que habrían trabajado sin el cierre. La autoridad también precisó que, si un trabajador tenía horas extra programadas, estas deberán liquidarse con la tarifa correspondiente, aun cuando coincidieran con el periodo de interrupción presupuestal.

¿Qué agencias recibirán primero el pago retroactivo?

Los primeros en recibir el pago retroactivo serán los trabajadores de la Administración de Servicios Generales y la OPM, cuyo depósito está previsto para el sábado.

Un día después, el domingo, se sumarán los empleados de los departamentos de Asuntos de Veteranos, Energía, Salud y Servicios Humanos, además del personal civil del Departamento de Defensa. Para el lunes, está programada la compensación para los trabajadores de los departamentos de Educación, Estado, Interior y Transporte, junto con la EPA, la Fundación Nacional de Ciencias, la Comisión Reguladora Nuclear, la Administración del Seguro Social y la NASA. El miércoles corresponderá a los empleados de los departamentos de Agricultura, Comercio, Tesoro, Trabajo, Justicia, así como de Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano y la Administración de Pequeñas Empresas. Finalmente, el Centro Nacional de Finanzas (NFC) anticipó que las agencias que utilizan su sistema recibirán sus depósitos a mediados de la próxima semana.

¿Qué pagos adicionales incluye la compensación retroactiva?

La OPM aclaró que la restitución salarial no se limita al sueldo base. Todas las agencias federales están obligadas a recalcular los pagos tomando como referencia el escenario en el que los empleados hubieran trabajado con normalidad, sin el cierre administrativo. Esto implica que los departamentos deben revisar horarios, asignaciones especiales y compensaciones complementarias contempladas en las funciones de cada puesto.

Entre los conceptos destacados se encuentran los diferenciales por turnos, que aplican a empleados que habitualmente trabajan en horarios nocturnos o rotativos. La OPM confirmó que estos pagos deben cubrirse tal como habrían sido programados en un calendario laboral ordinario. Lo mismo aplica para el pago por disponibilidad que reciben ciertos cuerpos de seguridad y agentes federales que permanecen en alerta operativa.

La OPM recordó que este proceso puede tomar varios días, ya que cada agencia debe reenviar sus nóminas corregidas antes de que se autorice la dispersión del pago retroactivo. Aun así, la oficina insistió en que el objetivo es que la compensación se libere “lo antes posible”, pues así lo establece el acuerdo presupuestal firmado el miércoles por la noche y la ley federal vigente desde 2019.