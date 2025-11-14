Cuál es el mejor iPhone para comprar en esta Navidad 2025

Comprar un iPhone en Navidad se ha convertido en un clásico tecnológico, pero este 2025 la elección es más compleja que nunca. Como explica ZDNet , la llegada de la serie iPhone 17 , junto a la actualización iOS 26, redefinió el catálogo de Apple y dejó fuera de compatibilidad a modelos antiguos como el iPhone XR y el iPhone XS.

Para quienes planean su próxima actualización de móvil, la pregunta vuelve a surgir: ¿Cuál es el mejor iPhone para comprar esta Navidad? A continuación, presentamos los modelos más destacados del año, sus ventajas reales y a quién están dirigidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

iPhone 17 Pro Max

Apple vuelve a liderar con el iPhone 17 Pro Max , el dispositivo que marca el estándar de la compañía y que compite directamente con la línea Galaxy S Ultra y los Pixel Pro XL. Este modelo, que supera los $1.000 dólares ofrece una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, una autonomía impresionante de 39 horas de reproducción de video y un rendimiento superior impulsado por el chip A19 Pro. Su cambio de titanio a aluminio permite un mejor manejo del calor, una mayor durabilidad y una gama de colores más atractiva, incluido el llamativo Naranja Cósmico.

iPhone 17

Para quienes buscan un modelo potente sin llegar al precio de la línea Pro, el iPhone 17 se posiciona como la alternativa ideal. Es $300 dólares más económico, pero incorpora características premium como pantalla ProMotion de 120 Hz, carga de 40 W y compatibilidad con Apple Intelligence. Su diseño más delgado y ligero mejora notablemente el agarre, y suma una novedad muy esperada: una cámara frontal Center Stage de 18 MP que se adapta automáticamente para encuadrar a más personas.

iPhone 16e

Con un precio desde $599 dólares, el iPhone 16e es el modelo más económico de Apple este 2025. Aun así, ofrece una excelente pantalla OLED de 6.1 pulgadas, gran autonomía gracias al procesador A18 y una cámara Fusion de 48 MP que supera la calidad esperada en un modelo "económico". Tiene limitaciones como la ausencia de MagSafe y una pantalla con notch, pero mantiene compatibilidad con iOS 26 y las funciones esenciales de Apple Intelligence.

iPhone Air

El nuevo iPhone Air marca un antes y un después en diseño: solo 5.6 mm de grosor y 165 gramos de peso. Es el iPhone más delgado y ligero jamás lanzado, perfecto para quienes priorizan portabilidad sin renunciar a potencia, gracias al chip A19 Pro. Su pantalla OLED de 6.5 pulgadas con animaciones Liquid Glass aprovecha al máximo las mejoras de iOS 26, aunque sacrifica las cámaras telefoto y ultra gran angular, además de una batería más modesta. Su precio es de $999 dólares.

iPhone 16

El iPhone 16, con dos años en el mercado, sigue siendo una compra inteligente. Por $699 dólares, mantiene funciones que antes eran exclusivas de los Pro, como la Isla Dinámica y el Control de Cámara, junto a un chip A18 que asegura rendimiento fluido para juegos, multitarea y fotografía. Es compatible con iOS 26, integra una pantalla Super Retina XDR muy luminosa y una cámara principal de 48 MP, convirtiéndose en una alternativa sólida y más económica que la línea 17.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.