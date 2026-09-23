Dinastía Aguilar presente en la NFL 2026: Integrante cantará el Himno Nacional en el Vikings vs. 49ers en México

La música mexicana y el fútbol americano se encontrarán en uno de los eventos deportivos más esperados del año: Majo Aguilar, integrante de la reconocida Dinastía Aguilar será la encargada de interpretar el Himno Nacional mexicano antes del partido Vikings vs. 49ers de la NFL en México.

La participación de la cantante mexicana fue confirmada por el NFL Mexico City Game 2026, que se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, más conocido como Estadio Azteca.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Música Mexicana artist Majo Aguilar and Oakland-born Blaxicana singer-songwriter MXKA will perform the national anthems of Mexico and the United States at the 2026 NFL Mexico City Game! 🇲🇽🇺🇸 @nflmx pic.twitter.com/nFFrQwvzRg — NFL (@NFL) September 23, 2026

¿Cuándo es el partido Vikings vs. 49ers en México?

El encuentro corresponde la Semana 11 y la Temporada Regular de la NFL 2026 y comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México; será el regreso de un partido de Temporada Regular de la NFL territorio mexicano después de la visita de los 49ers en 2022.

La elección de Majo Aguilar añade un componente musical mexicano a la ceremonia previa al kickoff. Para el Himno Nacional de Estados Unidos, la NFL anunció la participación de MXKA.









¿Quién estará en el espectáculo del NFL Mexico City Game 2026?

La jornada también tendrá presencia musical durante el Medio Tiempo; la banda mexicana The Warning, integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal encabezará el espectáculo de descanso.

🇲🇽: En esta esquina, con un gran poder y estrellas espectaculares, ¡LOS VIKINGS!



El equipo de Minnesota vendrá a la Ciudad de México a disputar el Mexico City Game 2026 contra San Francisco.



SKOL! 👏🏼



🇺🇸: In this corner, bringing incredible power and spectacular stars… THE… pic.twitter.com/NCBjCvIE1v — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

El partido entre los Vikingos de Minnesota y 49ers de San Francisco será además el primer Sunday Night Football diputado fuera de Estados Unidos, de acuerdo con la NFL, lo que convierte el encuentro en una de las principales citas internacionales de temporada.

Con lo anterior, el Estadio Banorte combinará NFL, música mexicana y entretenimiento ante miles de aficionados; ¿será la interpretación de Majo Aguilar uno de los momentos más recordados en esta edición del NFL Mexico City Game?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.