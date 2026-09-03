NFL 2026: ¿Cuándo empieza la temporada y que partidos de la Semana 1 son los más atractivos?

¡La espera terminó para los amantes al deporte de las tackleadas! La temporada 2026 de la NFL comienza con una primer jornada electrizante que tendrá un ingrediente especial: el partido inaugural se disputa el próximo miércoles 9 de septiembre de 2026.

La Semana 1 de la NFL arranca con el partido entre los Seattle Seahawks contra los New England Patriots en el Lumen Field; Este encuentro está programado para las 8:20 de la noche, tiempo del Este de Estados Unidos, 7:20 hora del centro de México y marcará el inicio de la temporada número 107 de la liga.

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What better way to kick off a new season than with a Super Bowl rematch? 😮‍💨



NEvsSEA – Wednesday, Sept. 9 at 8:20pm ET on NBC/Peacock

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¿Cuáles son los partidos más importantes de la Semana 1 de la NFL?

Después del duelo inaugural, la actividad continuará el jueves 10 de septiembre con el San Francisco 49ers contra Los Angeles Rams, partido que se disputará en la ciudad de Melbourne, Australia. La campaña regular se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre, con encuentros distribuidos durante varios días.

Niners. Rams. One week out from our first game ever in Melbourne. 🔥



SFvsLAR – Sep. 10 8:35pm ET on Netflix pic.twitter.com/UNyD1LY9cu — NFL (@NFL) September 3, 2026

Posteriormente, durante la jornada del domingo 13 de septiembre, uno de los encuentros que más llama la atención entre los aficionados mexicanos es el partido Dallas Cowboys vs New York Giants en el Sunday Night Football.

Y la Semana 1 de la temporada regular de la NFL terminará el lunes 14 de septiembre con el choque entre los Denver Broncos vs Kansas City Chiefs, partido correspondiente al primer Monday Night Football de la temporada 2026.

Can you hear that? FOOTBALL IS ALMOST BACK! 🤩



📺: Patriots vs Seahawks: Wednesday, Sep 9 on NBC and Peacock pic.twitter.com/QzxllO1shN — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) September 2, 2026

Así, al NFL vuelve con una primera jornada repleta de atravtivos partidos y con una temporada que tendrá nuevamente los reflectores puestos sobre sus principales figuras; ¿cuál es el equipo que llega como favorito para llevarse el Super Bowl 2027?

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