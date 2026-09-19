Este sábado 19 de septiembre, Isaac “Pitbull” Cruz vuelve al ring para defender el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al puertorriqueño Néstor Bravo.

El combate estelar se realizará en la Pechanga Arena de San Diego, California, y marcará el regreso del mexicano después de nueve meses sin una pelea oficial.

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¿A qué hora y dónde ver Pitbull Cruz vs Néstor Bravo?

En México, la cartelera del combate entre “Pitbull” Cruz vs Néstor Bravo está programada para comenzar alrededor de las 6:00 pm (tiempo de CDMX).

Sin embargo, el combate estelar está previsto para iniciar aproximadamente a las 11:00 pm, aunque el comienzo puede modificarse dependiendo la duración de las peleas previas.

Si no te quieres perder esta función, la pelea entre “Pitbull” Cruz vs Néstor Bravo se podrá ver por Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

Lugar: Pechanga Arena, San Diego, California

Cartelera principal: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Pelea estelar: alrededor de las 23:00 horas

Transmisión en México: Azteca 7 y plataformas de Azteca Deportes

Título: campeonato interino superligero del CMB

¿Cómo llegan “Pitbull” Cruz y Néstor Bravo?

El boxeador mexicano llega con un récord profesional de 28 victorias (18 por KO), tres derrotas y dos empates. Su última pelea fue el 6 de diciembre de 2025 ante Lamont Roach, combate que terminó en empate.

El mexicano también estrenará esquina. Después de separarse profesionalmente de su padre como entrenador, comenzó a trabajar con Eddy Reynoso, por lo que este combate representa el primer examen de esa nueva etapa.

Por su parte, Néstor Bravo llega con marca de 24-1-0 (17 KO´s). Su única derrota fue por decisión dividida ante el sudafricano Xolisani Ndongeni.

Así, Isaac “Pitbull” Cruz buscará conservar el campeonato y comenzar con una victoria su nueva etapa junto a Reynoso; mientras Néstor Bravo intentará conseguir el triunfo más importante de su carrera y arrebatarle al mexicano el cinturón interino del CMB.

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