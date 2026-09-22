Previo al primer parón de la Fecha FIFA después del Mundial, la Liga MX jugará sus encuentros correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2026, aunque algunos partidos cambiarán de horario.

Esta modificación se produce para que los partidos de la Jornada 10 no se empalmen con el compromiso de la Selección Mexicana, en el debut de Rafa Márquez como técnico nacional.

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¿Qué partidos de la Jornada 10 cambiarán de horario?

El partido de México vs Colombia se jugará a las 7:00 pm el próximo sábado 26 de septiembre, partido que se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Por ello, la Liga MX decidió hacer dos modificaciones para la Jornada 10 del Apertura 2026, moviendo de horario dos encuentros para este fin de semana.

Santos vs Pachuca y Tigres vs Puebla son los encuentros que cambiaron de horario este fin de semana. El primero se jugará 9:05 pm; mientras que el segundo iniciará a las 9:10 pm.

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La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, entre @TigresOficial y @ClubPueblaMX que estaba programado para el sábado 26 de septiembre a las 19:00, ahora se disputará el mismo día a las 21:10 horas en el Estadio… pic.twitter.com/LILaocBdb1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 22, 2026

Inicialmente, ambos encuentros estaban pactados para iniciar a las 7:00 pm. Además, los equipos que hayan prestado jugadores no contarán con sus seleccionados este fin de semana.

Cambios en la Fecha FIFA de septiembre

Para este parón, la Fecha FIFA durará dos semanas, juntando la de septiembre y octubre. A pesar de ello, la Liga MX solo se detendrá una semana.

Será hasta el próximo viernes 9 de octubre cuando se reanude la actividad del fútbol mexicano con los partidos correspondientes a la Jornada 11 del Apertura 2026.

Después de esta primera ventana internacional, la Liga MX volverá a parar en noviembre, entre las jornadas 16 y 17, en el cierre del torneo y rumbo a los partidos del 9 al 17 de ese mes por la última Fecha FIFA del año.

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