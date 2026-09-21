¿Cuándo será la despedida de Messi con Argentina? Lugar y hora del “Último Baile”

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina ya tiene fecha, rival y escenario. El capitán de la Albiceleste jugará su último partido con la camiseta nacional el martes 6 de octubre de 2026, cuando Argentina enfrente a Benín en el Estadio Monumental en Buenos Aires.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó los amistosos que disputa la Selección durante la próxima fecha FIFA. El calendario contempla un partido contra Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; posteriormente Argentina recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cierra la serie ante Bing el 6 de octubre de 2026.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

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“El Último Baile” de Messi con la Selección Argentina

El encuentro ante el conjunto africano, será la última presentación de Messi con Argentina, después de que el futbolista anunciara oficialmente su retiro de la selección el pasado 31 de agosto. En su mensaje, el delantero explicó que sentía que había llegado el momento de cerrar su etapa con la Albiceleste.

Messi pone fin una trayectoria de más de dos décadas con Argentina, que comenzó en 2005, y que incluyó la Copa América 2021, la Finalísima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024; también fue protagonista de la de la Selección de Argentina durante el Mundial 2026.

¿Será realmente el último partido de Messi?

De acuerdo con la información oficial disponible, el 6 de octubre será el último encuentro de Messi con la Selección de Argentina. La despedida tendrá como en el Monumental frente a los aficionados argentinos.

Después de más de 20 años, el número 10 tendrá su última función con la camiseta Albiceleste; ¿cómo será la despedida de Messi ante su gente?

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