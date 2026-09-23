Ya con los cuatro Grand Slams disputados y rumbo al cierre de la temporada, llegó el momento del enfrentamiento entre varios tenistas del mundo en la Laver Cup 2026.

Para esta edición, el evento volverá a realizarse en Londres luego de su paso por San Francisco. Si no te lo quieres perder, aquí en adn Noticias te contamos cuándo se juega y quiénes jugarán la Laver Cup 2026.

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¿Qué tenistas jugarán la Laver Cup 2026?

Como suele ser costumbre, el campeonato de la Laver Cup lo disputarán dos equipos: Europa vs Resto del Mundo. Cada uno de los equipos está conformado por seis tenistas:

Equipo Europa

Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Rafael Jódar

Jakub Mensik

Flavio Cobolli

Casper Ruud

Equipo Resto del Mundo

Taylor Fritz

Alex de Miñaur

Francisco Cerúndolo

Brandon Nakashima

Lerner Tien

Alexander Bublik

Focus on the finish line 🏁



Will Team Europe bring back the Laver Cup in London or will Team World close the gap?



#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/d04JiErai8 — Laver Cup (@LaverCup) September 18, 2026

¿Cuándo se juega la Laver Cup 2026?

La O2 Arena recibirá los enfrentamientos de la novena edición de la Laver Cup 2026 en Londres, Gran Bretaña.

Si no te la quieres perder, la Laver Cup se jugará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre. Teniendo, por lo menos, un partido cada día.

By the dozen 1️⃣2️⃣



The Laver Cup London rosters are set. See Team Europe, captained by Yannick Noah, take on Andre Agassi’s Team World at The O2, September 25–27. Tickets available now!#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/UcOVTeZn2d — Laver Cup (@LaverCup) September 17, 2026

Laver Cup: formato del torneo

Durante los tres días de competencia, se jugarán (máximo) 12 partidos (nueve individuales y tres de dobles).

El torneo se basa en un sistema de puntuación, el equipo que llegue a 13 puntos ganará la Laver Cup. Los partidos del día 1 dan un punto; en el día 2, dos puntos; y el día 3, tres puntos.

Cada jugador debe disputar, al menos, un partido de individuales durante los dos primeros días del torneo. En dobles, cuatro jugadores deberán tener participación.

Viernes 25 septiembre: 3 partidos individuales y uno de dobles. Sábado 26 septiembre: 3 partidos individuales y uno de dobles. Domingo 27 septiembre: 2 partidos dobles (uno se disputará solo de ser necesario) y 2 individuales (si son necesarios).

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