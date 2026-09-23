Ya con los cuatro Grand Slams disputados y rumbo al cierre de la temporada, llegó el momento del enfrentamiento entre varios tenistas del mundo en la Laver Cup 2026.
Para esta edición, el evento volverá a realizarse en Londres luego de su paso por San Francisco. Si no te lo quieres perder, aquí en adn Noticias te contamos cuándo se juega y quiénes jugarán la Laver Cup 2026.
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¿Qué tenistas jugarán la Laver Cup 2026?
Como suele ser costumbre, el campeonato de la Laver Cup lo disputarán dos equipos: Europa vs Resto del Mundo. Cada uno de los equipos está conformado por seis tenistas:
Equipo Europa
- Carlos Alcaraz
- Alexander Zverev
- Rafael Jódar
- Jakub Mensik
- Flavio Cobolli
- Casper Ruud
Equipo Resto del Mundo
- Taylor Fritz
- Alex de Miñaur
- Francisco Cerúndolo
- Brandon Nakashima
- Lerner Tien
- Alexander Bublik
¿Cuándo se juega la Laver Cup 2026?
La O2 Arena recibirá los enfrentamientos de la novena edición de la Laver Cup 2026 en Londres, Gran Bretaña.
Si no te la quieres perder, la Laver Cup se jugará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre. Teniendo, por lo menos, un partido cada día.
Laver Cup: formato del torneo
Durante los tres días de competencia, se jugarán (máximo) 12 partidos (nueve individuales y tres de dobles).
El torneo se basa en un sistema de puntuación, el equipo que llegue a 13 puntos ganará la Laver Cup. Los partidos del día 1 dan un punto; en el día 2, dos puntos; y el día 3, tres puntos.
Cada jugador debe disputar, al menos, un partido de individuales durante los dos primeros días del torneo. En dobles, cuatro jugadores deberán tener participación.
- Viernes 25 septiembre: 3 partidos individuales y uno de dobles.
- Sábado 26 septiembre: 3 partidos individuales y uno de dobles.
- Domingo 27 septiembre: 2 partidos dobles (uno se disputará solo de ser necesario) y 2 individuales (si son necesarios).
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