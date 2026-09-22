Javier Esparza Coronado, mejor conocido como Franco Colombo, murió a los 72 años, dejando un legado y una trayectoria de varias décadas dentro de la lucha libre mexicana.

El fallecimiento del histórico luchador y exprogramador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) fue informado por un familiar a través de redes sociales el pasado domingo 20 de septiembre.

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¿Quién fue Franco Colombo y qué hizo en el CMLL?

Franco Colombo nació en Guadalajara, Jalisco, comenzando su carrera en disciplinas como la lucha olímpica y grecorromana antes de incursionar en el deporte profesional.

La leyenda de la lucha libre mexicana debutó en 1977 luego de haber llegado a la Ciudad de México y comenzó a participar en las funciones realizadas en la Arena Coliseo.

Uno de sus principales logros deportivos fue conseguir el Campeonato Nacional de Peso Welter luego de vencer a Américo Rocca el 1 de noviembre de 1980.

Durante 15 años de trayectoria, Francisco Colombo ganó máscaras y cabelleras antes de retirarse para después ser instructor y parte del equipo de programación de luchas.

Terrible News out of Mexico 😔



Franco Columbo was 1/3 of the booking team during my time in CMLL.



He was at EVERY class I had inside of Arena Mexico and was a big part of my success.



Muchas Gracias Señor Colombo 😥 pic.twitter.com/Z9gy2WC2cK — Sam Adonis (@RealSamAdonis) September 21, 2026

Fue así como Javier Esparza Coronado tuvo distintas etapas dentro de la lucha libre mexicana como luchador, formador y finalmente como planeador dentro del CMLL.

¿De qué falleció Franco Colombo?

Aunque la noticia generó numerosas muestras de pesar entre integrantes de la comunidad de lucha libre, hasta ahora no se ha confirmado públicamente la causa de muerte de Franco Colombo.

Algunos reportes han mencionado posibles complicaciones relacionadas con su estado de salud, pero esa versión no ha sido confirmada por la familia.

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