¡Mr. Olympia 2026! Fecha y horarios: Así puedes verlo EN VIVO desde México

La competencia más importante del fisicoculturismo profesional está a punto de comenzar: El Mr. Olympia 2026 reunir nuevamente en Las Vegas a algunos de los principales exponentes del Bodybuilding mundial dentro de un fin de semana, que también incluirá las competencias de Ms. Olympia, Classic Physique, Bikini, Men’s Physique y otras categorías.

El Olympia Weekend 2026 se realizará del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada, de acuerdo con el calendario oficial del evento,

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Time flies when you’re having fun….and when you’re preparing to stand along side the best in the world.



Olympia Weekend officially begins Thursday Sep 24th at Noon PT with the Press Conference at The Palms (Free Admission).



One Week Out. pic.twitter.com/qQkup2evaB — Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) September 17, 2026

Mr. Olympia 2026 está por comenzar: estos son los horarios para verlo desde México

Aunque las actividades comienzan el jueves 24, el Mr. Olympia 2026 tendrá su jornada decisiva el sábado 26 de septiembre; ese día el pre-juzgamiento de las categorías programadas comenzará desde las 9:30 horas, mientras que la Gran Final del Mr. Olympia está programada para las 19:00 horas de Las Vegas.

Para los afinados en México, eso significa que la competencia podrá seguirse durante la noche del sábado, considerando la diferencia horaria con Las Vegas.

¿Cómo ver el Mr. Olympia 2026 desde México?

La organización confirmó que quienes no puedan viajar a Estados Unidos podrán seguir el evento mediante la transmisión oficial de Olympia Productions, plataforma que también ofrece repeticiones de ediciones anteriores.

La programación principal se distribuirá entre diferentes sedes de Las Vegas, incluyendo Orleans Arena, donde se realizarán las finales del viernes y sábado, y el Las Vegas Convention Center, sede del Olympia World Fitness Expo.

¿Qué categorías competirán el Mr. Olympia 2026?

El sábado se disputarán las finales de Fitness Olympia, Men’s Physique Olympia, Bikini Olympia y Mr. Olympia, mientras que el viernes corresponderá, entre otras, a Ms. Olympia y Classic Physique.

Con el título mundial nuevamente en el juego, los aficionados mexicanos ya tienen fecha y hora para preparar la pantalla: sábado 26 de septiembre; ¿quién terminará levantando el Trofeo Sandow este año?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.