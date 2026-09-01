Isabelle Sava muere a los 19 años: la promesa del taekwondo que soñaba con unos Juegos Olímpicos

Isabelle Sava, medallista mundial británica de taekwondo, de solo 19 años de edad, murió de forma repentina mientras dormía.

La noticia de su fallecimiento llenó de luto al mundo del deporte, pues Isabelle Sava era una joven promesa que soñaba con representar a Inglaterra en los próximos Juegos Olímpicos. Te contamos este lamentable caso.

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¿De qué murió Isabelle Sava, la promesa del taekwondo?

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el pasado 17 de agosto, los servicios de emergencia acudieron al domicilio de la familia de Isabelle Sava para atender una llamada de auxilio.

Según lo informado, Isabelle Sava había sufrido un paro cardíaco, mientras dormía. Al arribar al domicilio, los paramédicos intentaron reanimar a la joven, pero los esfuerzos fueron en vano. Isabelle Nava falleció en el lugar.

La noticia de su muerte trascendió, luego de que una amiga de Isabelle publicó una en redes sociales una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar a la familia de Sava durante este difícil momento.

¿Quién era Isabelle Sava?

Isabelle Sava nació en Inglaterra, y era de origen rumano por parte de sus padres Laura y Ovi Sava. Desde muy chica destacó en el taekwondo internacional como una de las promesas más brillantes de Reino Unido.

Isabelle ganó la medalla de plata en combate (sparring), durante su primera participación en los Campeonatos Mundiales de la ITF (Federación Internacional de Taekwondo). Además, se coronó múltiples veces a nivel regional y nacional bajo el cobijo de su academia, Trenic TKD.

Isabelle Nava era reconocida no solo por su técnica impecable sobre el tatami, sino también por su feroz determinación para superar rivales de gran experiencia a su joven edad.

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