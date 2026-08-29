VIDEOS: Raúl Jiménez y Mateo Chávez marcan con Wolves y AZ Alkmaar; así fueron sus anotaciones

En actividad de futbolistas mexicanos por Europa, Raúl Jiménez y Mateo Chávez brillaron este sábado en Inglaterra y Países Bajos, respectivamente, en el triunfo de sus equipos contribuyendo con goles y asistencias.

Desde hace algunas semanas las ligas europeas dieron inicio a su temporada 2026-27 y con ello, también la actividad de jugadores nacionales como Jiménez y Chávez, quienes están teniendo un arranque de campaña de ensueño.

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Raúl Jiménez: insuperable desde los once pasos

Comenzando con el delantero de los Wolves, el mexicano tuvo actividad y contribuyó con un gol en la goleada de su equipo 4-1 sobre el Stoke City.

Raúl Jiménez inició de titular con Wolverhampton y al minuto 53, gracias a una falta que recibió, se marcó penal (su especialidad) y convirtió su segundo gol de la temporada.

Con esta anotación, el ‘Lobo de Tepeji’ alcanzó las 22 anotaciones desde los once pasos sin fallar. La última vez que erró, fue en 2020 ante Sevilla.

He wasn't going to miss 🇲🇽 pic.twitter.com/wJzQouLskU — Wolves (@Wolves) August 29, 2026

Con este triunfo, los Wolves siguen invictos en la Championship y se ubican en la segunda posición con 7 unidades (dos triunfos y un empate). Su siguiente partido es el martes 1 de septiembre ante West Ham.

Mateo Chávez: gol y asistencia con AZ

Ahora nos vamos a la Eredivisie con actividad de Mateo Chávez, su equipo goleó en casa 5-2 a Go Ahead Eagles y el mexicano brilló con un gol y una asistencia.

Primero, al minuto 49 sirvió para Lewis Schouten quien puso el 3-1 parcial. Fue al 68′ cuando Mateo Chávez recuperó un balón fuera del área y sacó un disparo inatajable para marcar un golazo con AZ Alkmaar.

Con esta goleada, el conjunto neerlandés marcha con paso perfecto en la Eredivisie con 12 puntos en cuatro partidos. El siguiente partido del AZ Alkmaar será el 6 de septiembre visitando al Heerenveen.

Raúl y Wolves por el ascenso; Mateo y AZ por el título y Europa League

El atacante de la Selección Mexicana tiene una misión clara tras su regreso a los Wolves: ascender a la Premier League.

De momento, este inicio de campaña luce prometedor para Raúl Jiménez y compañía, además de que el atacante mexicano sigue encendido y haciendo diferencia.

Mientras tanto, AZ Alkmaar busca romper una sequía de casi 20 años sin título de la Eredivisie y ahora, con un mexicano en su plantilla.

Además, el conjunto neerlandés y Mateo Chávez también participarán en la Europa League donde buscarán hacer un gran papel en un torneo internacional. Debutan el 16 de septiembre visitando al Sunderland.

📅 Our European dates are set!



🙌 Het wedstrijdschema van de UEFA Europa League is bekend! Lees meer op onze website: https://t.co/0IWVrEKpS3 #AZAlkmaar #UEL #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/KAEjoizMvm — AZ (@AZAlkmaar) August 29, 2026

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