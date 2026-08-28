Pumas CU presenta su roster para la temporada 2026 de la Liga Mayor de la ONEFA del futbol americano colegial en México

Una nueva temporada está por comenzar para el futbol americano colegial en México y la Liga Mayor de la ONEFA inicia para los Pumas CU con la presentación de su roster para encarar la nueva campaña.

Como cada año los Pumas CU presentaron a los 99 jugadores que los representarán en la Liga Mayor de la ONEFA y a su staff de coucheo.

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Presentación y foto oficial de los Pumas CU para la Liga Mayor 2026

El pasto sagrado de Estadio Olímpico Universitario fue el escenario para que este viernes 28 de agosto de 2026 los Pumas CU se tomaran la foto oficial con lo que da inicio su temporada en la Liga Mayor del futbol americano colegial en México.

Comandados por su QB Leonardo David Garza Peña Villamil, el capitán Jesús Hernández Álvarez y el entrenador en jefe César Belmonte Ríos los Pumas CU buscarán volver a ser campeones de la Liga Mayor, algo que no ocurre desde el 2017 cuando vencieron a los Auténticos Tigres.

Calendario Pumas CU 2026

Las fechas y rivales de los Pumas CU ya han sido dadas a conocer:

J1: Visita: 4 de septiembre vs Leones de la UAMN 18:00 horas

J2: Local: 12 de septiembre vs Burros Blancos horario por definir

J3: Local: 18 de septiembre vs Borregos del ITESM Puebla 19:00 horas

J4: Visita: 25 de septiembre vs Borregos ITESM Monterrey 19:30 horas

J5: Local: 3 de octubre vs Borregos ITESM CEM 12:00 horas

J6: Visita: 9 de octubre vs Linces de la UVM 19:00 horas

J7: Local: 17 de octubre vs Águilas Blancas horario por definir

J8: Visita: 24 de octubre vs Aztecas de la UDLAP 12:00 horas

J9: Local: 30 de octubre vs Leones de la UAC 19:00 horas

J10: Descanso

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