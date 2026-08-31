Messi dice adiós a la Selección Argentina y estos son todos los campeonatos que logró

Hablar de Lionel Messi es hablar del mejor futbolista de todos los tiempos. Ganó todo con la Selección Argentina y con el Barcelona, pero este lunes 31 de agosto anunció que se va del combinado nacional y que su cicló acabó.

Para el país Sudamérica, La Pulga no sólo era el capitán, sino el jugador que comandó a toda una generación de futbolistas a ganar todos los compromisos internacionales que tuvieron en casi 20 años.

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Palmarés de Messi con la Selección Argentina

Estos son los campeonatos y logros que consiguió Lionel Messi como jugador de la Selección Argentina:

Selección Mayor

Copa Mundial de Futbol en Catar 2022

Copa América en 2021 y 2024

Finalissima en 2022

Récord de más partidos disputados con 207 encuentros

125 goles

68 asistencias de gol

Selecciones menores

Copa Mundial sub-20 en 2005

Balón de Oro en el Mundial sub-20 en 2005

Bota de Oro en el Mundial sub-20 en 2005

Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

¿Messi también se retira del Inter de Miami?

Aunque Lionel Messi informó que, por el momento, su retiro es únicamente de la Selección Argentina, dejó la puerta abierta sobre también decir adiós del Inter de Miami, equipo en el que milita desde 2023.

De acuerdo a sus propias palabras, “queda poco y se van cerrando etapas” por lo que no debería de sorprender si al final del año futbolístico de la MLS pueda decir adiós de las canchas.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, se pudo leer en su mensaje.

Esta decisión no es inesperada, ya que tras la muerte de su padre, Jorge Messi, el pasado 7 de agosto dio pistas de que podría decir adiós al mundo del futbol que sorprendió desde su debut.

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