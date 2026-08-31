Tras superar la lesión que sufrió en el partido vs Inglaterra en el Mundial y con pocos minutos en Italia, ahora Santiago Giménez es nuevo jugador del Porto en busca de retomar el nivel por el que llegó al fútbol europeo.

Este acuerdo llegó en los últimos días del mercado de fichajes y tras varias negociaciones entre AC Milan y Porto, al fin se confirmó el traspaso de Santi Giménez de la Serie A hacia la Primeira Liga.

𝗡𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀... Ele está cá 🤩



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰, Santiago Gimenez 💙#BemVindoGimenez pic.twitter.com/TSEFkxtKZG — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

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Santiago Giménez: del AC Milan al Porto

Rúben Amorim, técnico del conjunto rossonero, le habría informado al delantero mexicano que no entraba en planes para esta temporada, por lo que debía buscar equipo.

Por ello, la gente de Santi Giménez y las directivas de Milan y Porto comenzaron a negociar por el ariete mexicano, incluso Jorge Mendes intervino en estas negociaciones.

Al final, se llegó a un acuerdo para el fichaje de Santiago Giménez con el Porto para tener su primera experiencia en el fútbol de Portugal y abandonar la Serie A.

Según informó Fabrizio Romano, el movimiento se concretó en un préstamo sin costo. En caso de cumplir minutos de juego y objetivos, se impuso una compra obligatoria al conjunto portugués de 18 millones de euros.

La experiencia de Santiago Giménez en Europa

La aventura de “El Bebote” en el viejo continente comenzó en 2022 cuando fichó con Feyenoord en la Eredivisie. Ahí salió campeón y logró marcar 65 anotaciones.

Esos números lograron que concretara su traspaso con el AC Milan, donde no logró destacar pues solamente anotó siete goles en casi año y medio en Italia.

Ahora, Santiago Giménez jugará en Porto, equipo que ha recibido de buena forma a muchos jugadores mexicanos en los últimos años.

Jugadores mexicanos que jugaron en Porto

Ya sea en filiales o primer equipo, varios futbolistas mexicanos han jugado en el Porto a lo largo de su historia:

Héctor Herrera

Jesús “Tecatito” Corona

Miguel Layún

Diego Reyes

Jorge Sánchez

Santiago Giménez

Además, jugadores como Raúl Gudiño y Omar Govea jugaron en las categorías inferiores del conjunto portugués, sin consolidarse en el primer equipo.

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